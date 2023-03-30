博鰲論壇｜哈佛學者：大國崛起威脅第一大國地位或引發戰爭

哈佛大學甘迺迪政府學院創始人艾利森表示，過去500年來，出現過16次迅速崛起的大國威脅取代全球第一大國的情況，其中12次引發戰爭；他警告若當前大國繼續以一貫方式處理外交，歷史很可能會重演。



艾利森（Graham Allison）3月29日在博鰲亞洲論壇2023年年會分論壇上表示，和平不是一種自然狀態，而是通過持續管理複雜議題和矛盾才能創造出來。

他闡述中美陷入修昔底德陷阱的風險時說，全球正處於一個迅速崛起的大國嚴重威脅、取代另一個主要統治大國（Ruling power）的時代，如此巨大的全球混亂情況經常導致戰爭。過去500年來16次這樣的情況，只有四次沒有引發戰爭。

艾利森認為，若大國繼續「照常」以一貫方式處理外交，歷史很可能會重演。但過去也有一些傑出的案例，一些治國方略和政治家沒有滿足於一貫的外交處理方式，而是超越一貫的做法，這就是全球當前面對的挑戰。

圖為3月28日，中國海南博鰲亞洲論壇2023年年會，工作人員正準備演講論壇。（Reuters）

各國不願在大國間選邊站

至於該如何化解大國衝突的風險，艾利森指出，大國競爭不會消失，這是歷史中的常態；但人們必須瞭解在21世紀，中美都擁有大量核武器，若兩國爆發戰爭，雙方都不會倖存，各自的存亡因此成為探討如何保持克制和管控競爭的重要動力。

區域機構領導人和多國專家也在年會上強調，各國不願在大國之間選邊站。

亞細安秘書長高金洪在另一場分論壇上指出，大國之間的競爭和緊張局勢升溫是區域面對的重大安全挑戰，東南亞和更廣闊的區域不應成為大國的角力場，東盟也必須確保它不成為任何一方的代理人。

巴基斯坦前國家安全顧問優素福（Moeed Yusuf）以巴基斯坦為例提醒大國競爭可能帶來的影響。他說，巴基斯坦幾乎所有的經濟投入都來自中國，幾乎所有的出口都流向西方。巴基斯坦是中國的鄰居，因為阿富汗戰爭，至少25年也幾乎成為美國的直接鄰國。若被迫在一個特別的朋友和極為重要的朋友之間作出選擇，巴基斯坦很可能會面對經濟崩潰的難題。

博鼇亞洲論壇3月28日至31日在海南博鼇舉行，這新冠疫情爆發三年以來首次全面恢復線下論壇活動，也是中國在疫情後舉行的最大規模線下國際論壇。

新任中國總理李強3月30日在論壇開幕式上發表主旨演講，新加坡總理李顯龍、馬來西亞首相安華、西班牙首相桑切斯，以及國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等多國政要、經濟專家、世界500強企業領袖也將出席年會。