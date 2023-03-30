博鰲論壇｜安華：避免競爭導致科技世界分裂　亞洲應設「防護欄」

馬來西亞首相安華（Anwar bin Ibrahim）3月30日指出，地緣經濟競爭已轉向尖端科技，各國在力保領先地位的同時，不應造成科技「分岔」（bifurcation），否則將導致成本上漲和阻礙進步。



安華星期四（3月30日）在博鰲亞洲論壇2023年年會開幕式上致辭時說，地緣政治和地緣經濟競爭已成為亞洲避不了的特徵。他說：「在過去，地緣經濟競爭集中於商品和資源，現在則是圍繞尖端技術競賽，例如半導體業。」

他說，當前的競爭可能帶來建設性或破壞性的結果。「一方面，各國都會尋求保護自己的知識產權，以爭取在競爭中保持領先地位。但另一方面，我們必須建立一些防護欄，確保競爭不會導致科技世界的分岔，因為分岔只會提高成本並阻礙進步。」

安華進一步主張，科技領域的競爭應與安全和經濟問題一樣，上升為最高級別討論的重點議程。他也重申，積極的合作必須讓步於無節制的競爭。

此外，安華也認為亞洲各國應合力，本着合作與團結的精神，致力於減少不平等、促進社會正義，提高所有人的生活水平。

他最後提出，一帶一路倡議的落實是亞洲團結和合作的最佳示範，在疫情結束後，亞洲各國應該讓一帶一路計劃重拾動能。

本文獲《聯合早報》授權轉載

