郭台銘：應要把台灣建設成「科技島」而非「彈藥島」

針對台灣未來的發展，目前在美國訪問的台灣鴻海集團創始人郭台銘說，有鑑於近年來美中局勢日趨複雜，「國家領導人應該要運用優勢，把台灣打造成科技島，而不是彈藥島」。



據台灣《聯合報》報道，郭台銘目前在美國開展科技經濟開拓之旅，美東時間3月29日上午與馬里蘭大學台灣同學會相見歡，暢談人工智能發展如何改變產業競爭力。談到台灣未來發展時，郭台銘作出以上表述。

郭台銘說，即便自己很早就投入人工智能研究，卻發現該領域的潛能和發展浩瀚無窮。因此，有感於科技的快速發展，台灣必須與最好的團隊學習、合作，在建立夥伴關係的同時，培育下一代。這是他此行訪問智庫、學術機構、與學生和產業界代表交流的重要原因之一。

郭台銘說，根據他在產業界50年的經驗，年輕人才應是政府真正必須投資、栽培、關懷的對象。在美台灣留學生中有很多科技人才，但仍未滿足需求。如果他有一天能掌握台灣資源，一定會妥善運用，投資在年輕科技人才身上，建立一個適合發展的環境。

在與學生會面談到未來科技人才如何落地台灣的問題時，郭台銘認為，正因為台灣過去沒有產業運作背景的人領導台灣，缺乏產業經驗及規劃能力，自然很難打造出合適的留才環境。如何運用政策和技術人才的專業力量，鼓勵年輕人回台、留台及創業，資策會、工研院都要一起努力。台灣有很多資源都被浪費了，這不是單靠一個人的力量就能夠改變的。

郭台銘說，這也是他為何在星期二與馬里蘭大學簽訂諒解備忘錄。他必須要整合不同的產業和專業資源，為台灣共同思考，建立更友善的產業平台，讓許多高端技術人才願意留在台灣。

郭台銘認為，人才的多元性，才能真正建立好的留才環境。如果有更多產業背景的人進入公共領域為民服務，這才是比較良善的循環。因為，當有了產業上的理解，自然能夠建立對產業比較友善的發展生態，也能讓世界持續看到台灣打下科技重要的發展基礎。

本文獲《聯合早報》授權轉載

