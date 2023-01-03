2024戰爭與和平？馬英九稱「票投國民黨兩岸無戰場」郭台銘傳參選

台灣前總統馬英九1日參加國民黨元旦升旗典禮時，針對蔡英文將台灣4個月義務役兵役延長至1年一事回應，2024年總統選舉是戰爭與和平的選擇，要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場；票投國民黨，兩岸無戰場」。



此外，台媒《鏡周刊》則爆料指，新北市長侯友宜三度會見鴻海集團創辦人郭台銘，有意2024年攜手代表國民黨選台灣總統。



馬英九致詞時也表示新年新希望是「希望中華民國平安，遠離戰爭，重新回到我執政時期和平穩定的兩岸關係，他也提到，「期盼蔡英文政府能夠與中共當局展開對話謀和，讓兩岸重新回到和平發展的軌道」。

馬英九元旦致詞時稱期盼蔡英文與中共對話。(翻攝中時電子報)

馬英九提到，「中華民國的國安戰略要備戰、避戰、謀和，蔡政府抗推動抗中保台政策，造成兩岸空前的緊張，是民進黨執政的一大錯誤。」他指出，2024年總統選舉是戰爭與和平的選擇，不只要備戰還要避戰，在消極方面不挑釁，積極方面開放小三通。

對於2024年總統大選，民進黨賴清德角逐總統之位呼聲高，台媒則指前台北市長柯文哲計劃赴美，疑似是為2024年總統大選鋪路，國民黨方面，則是新北市長侯友宜傳出有意與郭台銘參選，國民黨黨主席朱立倫此前曾稱，「2024我一定提名最強候選人」。