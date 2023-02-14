有意代表國民黨參選2024總統大選　郭台銘重提退黨：年輕氣盛

鴻海創辦人郭台銘今日（14日） 下午與立法院前院長王金平會面。

王金平會後透露，郭台銘希望重回國民黨，並代表國民黨參加2024年總統大選。



《聯合報》報道，王金平向郭台銘表示只會支持國民黨提名的人。對於國民黨內部對郭台銘回黨有質疑，王金平稱，黨主席朱立倫要想辦法，讓有意願參選而又有可能當選的人，能夠順利透過初選的機制獲得提名。

2019年，郭台銘宣布前出國民黨。王金平表示，郭台銘當時對選舉毫無經驗，沒有做出圓滿處理，因無法接受當時的初選辦法才退黨，但現在郭台銘認為終究還是要用黨的立場來選舉，比較正當、穩當。

王金平透露，郭台銘一再表示，若能夠當選，一切都是為國家、社會、兩岸和全體人民來奉獻、犧牲，堅定的希望能夠做好朝野和諧、兩岸和平、社會和諧。

王金平透露，郭台銘希望重回國民黨，並代表國民黨參加2024年總統大選。（聯合報）

郭台銘稱，4年前他想為國家、為人民、為國民黨做點事，年輕氣盛、一時衝動，至於是否會向國民黨道歉，郭則認為「時空背景不同」，牽涉不到道不道歉的問題。

郭台銘表示，國民黨尚未提出讓他回黨的辦法，但他相信朱立倫會記取4年前的教訓，訂出可以海納百川，幫助國民黨奪回2024政權的完善辦法，等到國民黨的辦法公布後，他才會做出決定。