英王查理斯向德國議會演說　讚揚兩國團結應對俄烏戰爭

英王查理斯三世（King Charles III）正對德國進行國事訪問，3月30日在德國聯邦議院發表講話，讚揚英德兩國歷史上的深厚關係，且在面對俄烏戰爭上的團結。



查理斯此行訪德為期3天，30日為行程第2天。他在議院發表約半小時的演講中，交替使用德語和英語，贏得議員們起立鼓掌，德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）及幾位前任總統也有出席。

查理斯在講話中並未提及英國脫歐，而是特別強調英德關係。他表示，自他2020 年在德國議會發表講話以來，戰爭的禍害又回到歐洲，令全世界為之驚恐。不過，英德並沒有袖手旁觀，並展出重要的領導力， 並從團結中鼓起勇氣，捍衛烏克蘭、和平與自由。他又讚揚，德國向烏克蘭提供大量軍事支持的決定，是「非常勇敢、重要和值得讚賞」。

他之後前往收容烏克蘭難民的中心，並與部份難民玩桌上足球。查理斯亦視察兩國聯合軍事單位的M3兩棲架橋系統示範，然後參觀一個有機農場的牛油及芝士製作。

查理斯預定31日前往漢堡（Hamburg），屆時將了解當地利用氫氣成為可持續發展港口的計劃。