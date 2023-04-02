李強晤林芳正　籲日本加強與中國對話合作

中國國務院總理李強4月2日在北京會晤訪華的日本外相林芳正，他呼籲日本同中國相向而行，加強對話合作，妥善管控分歧。



央視新聞報道，李強表示維護發展中日友好合作關係符合兩國和兩國人民根本利益，又稱今年是中日和平友好條約締結45週年，雙方要恪守條約精神，堅定致力於發展兩國間持久的和平友好關係。

他希望日本同中國相向而行，加強對話合作，妥善管控分歧，共同推動構建契合新時代要求的中日關係，又指歷史、台灣等重大原則問題事關兩國關係政治基礎，應以誠相待、以信相交、妥善處之，中日作為重要經貿夥伴，應實現更高水平的互利共贏。

報道引述林芳正指，日中在廣泛領域擁有巨大合作潛力，日方願同中方共同努力，落實兩國領導人達成的重要共識，保持高層交往，構建建設性、穩定的日中關係。

中日外長會晤

林芳正2日較早前已會晤中國外長秦剛，秦剛談到福島核污染水排海是事關人類健康安全的重大問題，促日方負責任地處置，又指美國曾用霸凌手段殘酷打壓日本半導體產業，如今對華故伎重施，指「日本切膚之痛猶在，不應為虎作倀」。

據日本放送協會（NHK）報道，林芳正則向秦剛表達日方對包括釣魚島（日稱尖閣諸島）在內的東海局勢，以及中俄在日本周邊軍事活動加強的嚴重關切。他也就日本人在華被拘表達抗議，當中包括被指從事間諜活動的日本製藥公司高層，他強烈呼籲盡早釋放他們。他要求中國在司法程序上表現透明。