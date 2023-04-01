李強與李顯龍會談　稱積極推進中國東盟自貿區3.0版建設

中國國務院總理李強4月1日上午在人民大會堂與訪華的新加坡總理李顯龍舉行會談，他表示中方願同包括新加坡在內的東盟國家一道，積極推進中國東盟自貿區3.0版建設，推動區域經濟一體化。



新華社報道，李強指李顯龍是中國人民熟識的老朋友，也是他就任國務院總理後接待的首批外國領導人之一，充分表明中國新加坡彼此對雙邊關係的高度重視。

他稱中國始終視東盟為周邊外交優先方向，堅定支持東盟中心地位，願同包括新加坡在內的東盟國家一道，聚焦發展與合作，積極推進中國東盟自貿區3.0版建設，推動區域經濟一體化，構建更為緊密的命運共同體。

他又指中新兩國一直是經濟全球化和多邊主義的堅定捍衛者，中國願同新加坡共同抵制將經濟問題政治化、泛安全化企圖，攜手維護國際產業鏈供應鏈穩定暢通，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。

報道引述李顯龍指，新加坡與中國的「全方位高質量前瞻性的夥伴關係」定位既反映了新中合作的本質，也體現了給兩國人民帶來的利益，為雙邊關係發展指明戰略方向，他稱新方願同中方一道充分用好副總理級雙邊合作機制，拓展金融、數字經濟、綠色發展、糧食安全、城市可持續發展等領域合作，加強陸海新通道與「一帶一路」倡議對接。

支持中方加入DEPA與CPTPP

他又指中國是東盟最深入、最具實質性的合作夥伴之一，東盟各國都支持發展對華關係，希望抓住疫後中國經濟復蘇和繼續擴大開放的機遇加大對華合作，新方歡迎、支持中方加入《數字經濟夥伴關係協定》（DEPA）和《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）的努力，願同中方加強合作，共同維護世貿組織規則，維護公平、開放、包容的國際貿易體系。