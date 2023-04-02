安華邀習近平及李強2024年訪馬來西亞

馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）訪華期間，3月31日與中國國家主席習近平會晤。他已邀請習近平及國務院總理李強在2024年中馬建交50周年訪問馬來西亞。習近平對上一次訪馬，是2013年兩國簽署全面戰略合作協議之時。



安華4月1日總結他的4天訪華行程時形容他對中國的首次正式訪問對馬來西亞大有裨益。他稱習近平肯定馬來西亞對伊斯蘭世界的作用和貢獻。

李強向安華表示，中國與馬來西亞合作共贏是唯一正確選擇。中國願意與大馬等東盟國家，積極推進中國東盟自貿區3.0版談判，共同實施好《區域全面經濟夥伴關係協定》，不斷推動東亞經濟共同體建設中。他稱中國將繼續堅定支持東盟中心地位，同東盟各國堅定維護東亞合作正確方向。

安華稱該國支持中方提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願同中方深化共建「一帶一路」合作，推進汽車、能源、文旅、農業、數字經濟等領域合作。他說，東盟國家願同中國深化對話合作，共同維護南海和平穩定。

習近平在會見安華時則表示，中國堅定不移推進高水平對外開放和中國式現代化，將為包括馬來西亞在內的世界各國發展帶來新機遇，雙方要不斷提升高質量共建「一帶一路」水平，推進重點項目，培育數字經濟、綠色發展、新能源等領域合作增長點，探討開展民生合作，使中馬關係更多惠及兩國人民。