香港美商會調查結果：73%受訪會員對港法治有信心

香港美國商會3月30日發布的調查顯示，有逾70%受訪會員對香港目前的法治有信心，但有超過50%受訪會員對香港過去一年的法治情況信心轉差。調查在2023年1月16日至2月26日進行，1,300名香港美國商會會員中約10％會員回覆。



調查結果顯示73%受訪會員對香港目前的法治有信心，非常有信心和有信心佔29%，一般有信心44%，沒信心和完全沒信心佔27%。

有54%受訪會員對香港過去一年的法治情況信心轉差，其中信心有些轉差佔35%，信心明顯轉差為19%，信心明顯轉好和有些轉好佔8%，覺得信心指數無改變則有37%。

調查結果也顯示，62%受訪會員稱《香港國安法》對公司在港運作無負面影響，38%則稱有負面影響。認為有影響的受訪會員中，68%稱屬間接影響，23%則說有直接影響，例如是香港職員離港、以及改變總部設置等。29%的受訪會員說，美國制裁部份香港官員影響他們公司在港運作。

受訪者對香港未來12個月前景較2022年改善，48%稱前景樂觀，悲觀比例由2022年23%減至14%。不過，有25%受訪會員稱會減少在港投資，比2022年提高10個百分點。

逾半受訪受訪會員稱，會繼續以香港作為全球或區域總部，但以香港作為亞太區總部由2022年的42%跌至35%。