馬克龍訪華｜同行的馮德萊恩是不受北京歡迎的人

中國外交部發言人華春瑩4月3日宣佈應國家主席習近平邀請，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）將於4月5日至7日對中國進行國事訪問。當天中國外交部網站消息亦顯示，中國外交部發言人毛寧宣佈：經中歐雙方商定，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將於4月5日至7日訪華。

3月下旬法國和歐盟委員會均曾證實馬克龍和馮德萊恩將聯合訪問中國。但是從華春瑩和毛寧分別宣佈馬克龍和馮德萊恩的訪問訊息看，中方並未將其看成是聯合訪問，只是時間上的重疊。

馬克龍訪華是應習近平邀進行國事訪問，馮德萊恩訪華只是中歐商定的訪華。差別是非常大的。

近來馮德萊恩的對華態度不算友好。（Reuters）

以往歐洲理事會主席和歐盟委員會主席經常聯合訪問中國，但是2022年11月歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）已經率先訪華，當時其訪問行程是中國外交部發言人華春瑩宣佈的應習近平邀請訪問。

而此次馮德萊恩訪華的規格不只是和馬克龍沒法比，和米歇爾顯然也是沒辦法比的。

馮德萊恩3月30日在歐盟總部布魯塞爾就中歐關係發表演講，她稱「我們必須坦率地說：中國如何繼續對普京的侵略戰爭作出反應，將是歐盟與中國未來關係的一個決定性因素。」她將未來中歐關係的前景與中國在俄烏「衝突中的表現」掛鈎，這並非中國希望看到的局面。

米歇爾去年12月訪華收到習近平的熱情接見。（Reuters）

馮德萊恩在講話中還說，「我們與中國的關係太重要了，不能因為沒有為健康的交往創造條件而將雙邊關係置於危險之中。但是，中國對內更壓制，對外則變得更具侵略性。」

這樣的強硬立場導致3月30日以來中國外交部歐洲司司長和中國駐歐盟大使接連對馮德萊恩進行了批評駁斥。這完全不符合歐盟領導人訪華前兩國營造良好氛圍的慣例。

去年12月米歇爾單獨訪華是一起少有的歐洲理事會主席未同歐盟委員會主席一起訪華的外交行動。之所以出現兩人分別訪華的狀況，和歐盟內部對於如何處理對華關係有着立場分歧不無關係。

從米歇爾訪華和馮德萊恩訪華的温差看，顯然馮德萊恩是對華態度強硬的人，她本身並不是在北京受到熱烈歡迎的人。此次中方將馮德萊恩訪華和馬克龍訪華切割處理看，是不希望馮德萊恩的的負面言論影響馬克龍訪華的正面效應。聯合訪華是法國和歐盟的單方面決定，並非是中方有意而為之。