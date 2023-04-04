日中韓將協調重啟三國首腦會談

日中韓三方將就重啟中斷了3年的三國首腦會談，展開協調工作。



據日本共同社報道，日本外交部長林芳正星期天（4月2日）與中國國務委員兼外交部長秦剛會談時確認將重啟日中韓三國對話。3月的日韓首腦會談也就早日重啟三國對話的重要性達成共識。以日韓、日中對話趨於活躍為契機，日中韓三方將開展協調工作，以重啟2019年12月之後中斷了逾3年的三國首腦會談。

韓國是下屆日中韓首腦會談的主席國。會談協調工作首先將在事務層級商討議題和日程，然後推升至外長和首腦級。

日中韓同意每年舉行首腦會談，但受二戰勞工訴訟問題令日韓關係惡化、中國在東海開展軍事活動等因素影響，過去3年一直處於中斷狀態。

2022年11月日中和日韓首腦會談後，日中韓三國會談的時機逐漸成熟。日韓在今年3月就二戰勞工訴訟問題解決措施達成共識，韓國總統尹錫悅訪日與首相岸田文雄確認兩國關係正常化。日中也在本月1日實現日外長林芳正訪華，這是日本外長時隔約3年零三個月再次訪華。

然而，日中關係仍有中國公務船駛入尖閣諸島（中國稱釣魚島）海域等隱憂存在。日本外務省消息人士稱，雙邊關係若有不和，也會影響日中韓首腦對話的重啟。

日中韓首腦會談是在1999年時任日本首相小淵惠三的倡議下，借在菲律賓參加國際會議的機會首次舉行。會談旨在不受雙邊關係存在懸而未決問題的影響，在政治和經濟等各領域開展對話，促進合作。

本文獲《聯合早報》授權轉載

