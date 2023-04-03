中日外長詳談逾4小時：欲尋合作點　或重啟「中日韓」框架

日本外交部長林芳正在北京進行兩天訪問，星期天（4月2日）與中國國務委員兼外長秦剛舉行會談。日本分析指出，在地區緊張局勢加劇的背景下，此次會談凸顯兩國擬尋求合作點，有意重啟「中日韓」框架來解決朝鮮半島問題。



《日經新聞》報道，林芳正是首位訪華的岸田政府閣僚，他此行也打破了日本三年零三個月無外長訪華的空白記錄。

林芳正同中國外長秦剛的會談長達四個小時，比原先預定的多了一倍。

林芳正在會議開始時說，希望和中方坦誠交流，日中關係有很多的可能性，但同時也面臨很多挑戰和嚴重懸而未決的問題，現在處於非常關鍵階段。今年是日中和平友好條約締結45周年，願同中國落實中日領導人共識，加強各階層交流。

秦剛說：「當今世界變亂交織，中日關係即存在機遇，也不乏挑戰。我也願同林外長一道，加強溝通，為兩國關係消除障礙，克服困難，向前發展。和平共處，友好合作是中日關係唯一正確的選擇，這是兩國關係半個世紀曆程給我們的深刻啟示。」

日本放送協會（NHK）報道，林芳正在會談中轉達日本對中國軍事活動增加的嚴重關切。他在會後告訴媒體，「我們（中日）同意將繼續就國家安全等問題進行對話。」

在林芳正出訪前夕，日本防衛當局宣布完成中日防衛熱線的系統。中方對此十分重視，認為必須儘早啟動防衛熱線，以加強雙方管控海空危機的能力，維護地區和平與穩定。此外，雙方也磋商關於重啟自2019年中斷的「中日韓」協調機制。

該報道研判，中國是在一方面牽制日本協助美國打壓中國的同時，也要加深與日本在一些領域的合作。

日相岸田去年11月與中國國家主席習近平會晤，都一致認為兩國可在經濟和人文交流的具體領域開展互利合作。中方此次也安排中國國務院總理李強和中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅會晤。

李強在會晤中說，他希望中日加強對話合作，妥善管控分歧，排除風險干擾，不斷擴大雙邊關係。

希望釋放被扣留日企人員

林芳正說，日中在廣泛領域擁有巨大合作潛力，日方致力於推進對華合作，不會採取「去中國化」的做法。

《朝日新聞》報道，3月份被北京扣留的日企員工事件，可能導致中日投資和經濟往來降溫。被拘捕的這名員工隸屬安斯泰來製藥廠在北京的子公司，在中國工作多年。北京是以涉嫌違反刑法和反間諜法進行拘留。林芳正這次北京之行，對扣留問題做出抗議，並希望能迅速通過外交手段解決。

自2014年，中國反間諜法生效後，至少有17名日本人被拘留。林芳正此次訪華，提出釋放還在中方手中的五名拘留者。

日本放送協會報道，林芳正在會談中轉達日本對中國軍事活動增加的嚴重關切。他在會後告訴媒體，「我們（中日）同意將繼續就國家安全等問題進行對話。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

