日本外相訪華｜中日關係很難低開高走　日本一錯再錯難回頭

4月2日，中國國務委員兼外長秦剛在北京同日本外相林芳正舉行會談。而後，新任國務院總理李強在中南海紫光閣會見了林芳正。按照此前中國外交部公布的消息，習近平稍後也將會見林芳正。日本外相上一次訪華要追溯到2019年12月。



自日本本屆首相岸田文雄登台以來，中日關係急速下降，其一上台就處處跟在美國後面多次針對中國，甚至遏制、抹黑各種手段盡出，對兩國關係傷害極大。在這樣的背景下，林芳正的訪問也是一改再改，如今訪華，從符號性意義來說，對緩和中日關係有其意義。

中國國務院總理李強（右）4月2日在北京會晤訪華的日本外相林芳正（左）（Reuters）

但從會談後公布的信息看，並沒有任何意外驚喜。李強表示「希望日本同中國相向而行，加強對話合作，妥善管控分歧，共同推動構建契合新時代要求的中日關係」。秦剛表示，「中日關係既存在機遇，也不乏挑戰」，「重溫條約精神，加強交流溝通，推動兩國關係排除干擾、克難前行」，「希望日方樹立正確對華認知，拿出政治智慧和擔當」。雙方都表示按照習近平同岸田首相去年在曼谷首次會晤指明的方向，但我們都知道，就去年首腦會晤之後，中日關係也並沒有變化，反而更加微妙。

事實上，中方對日態度從未變化。2月時，第二十九次中日外交當局定期磋商時，外交部副部長孫衛東表示，「中日關係的重要性沒有變，也不會變」；3月，中國兩會期間，外秦剛就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問談及中日關係表示：「不要讓中日舊傷未愈又添新痛」。

中日關係能否有所改變的根本在日本。日本必須要重新掂量掂量是做中美對抗的炮灰，還是利用近鄰優勢抓住新機遇。但整體就當下形勢來看，不太看好日本能有什麼深刻改變，能暫時停下腳步就不錯了。在周四（3月30日）剛正式宣布一拖再拖的林芳正訪華行程成行，周五（3月31日）日本政府就表示，（跟隨美國）計劃限制23種半導體製造設備出口。

日本為今年G7峰會的東道主，2月24日，首相岸田文雄在東京主持與七國集團領導人等人的在線會議。（Reuters）

日本之「危」——深度依附傷的體無完膚

中日關係起起伏伏，日本為什麼會選擇在現在這個階段開始對中國動作頻頻？這可以從危和機兩個層面來解釋：

先說「危」。 日本之所以會全方位開啟對華「敵對」，其實也是因為局勢已經發展到觸動了日本根本利益。

首先，中國經濟創新升級，已經到了日本產業支柱即將被吞噬的地步。中國大舉科技創新和產業升級，最直接威脅的其實不是美國，畢竟美國科技還是站在產業鏈條的最尖端。在直接的經濟產業層面，最直接感受到中國威脅的，實際上是發達國家中的那些中高端工業國——比如歐洲、日韓的。尤其是日韓，中國已經在諸多產業中取代了他們原先的市場份額。最直接的，以新能源車為代表的中國的這一輪升級，已經直接對日本最後的經濟產業支柱——汽車業，造成了根本性衝擊。

這是日本完全無法接受的。正常經濟競爭已經無法遏制中國，這種情況下，只有在政治上採取動作，力圖在全球範圍內孤立中國，這樣才能為自己爭取時間和市場空間。

此外，必須看到，此次百年未有之大變局，也加重了日本的危機感。日本現在經濟前景非常不妙。日本人均GDP跌破4萬美元，國際貿易也出現逆差——這對靠出口維生的日本來說十分危險。在美國的瘋狂收割下，多年穩定的日債，也開始出現崩潰跡像，一旦真的變為現實，日本經濟將遭遇史詩級崩盤。

典型的兩頭在外的日本陷入到了一個非常尷尬的境地——它不僅要靠出口海外維持工業體系，資源原材料也高度依賴海外進口。能源，乃至於大宗商品之所以在過去常年被壓制在低位，很大程度是因為美國乃至美元的強勢。一旦未來美國衰落，美元信用坍塌——中國可以憑借與資源國的戰略合作關係，以及崛起的人民幣信用來搞定，但深度綁定美國和美元的日本經濟可就遭殃了。沒有足夠的能源，就算搞到了也是不穩定而且高價，本就已風雨飄搖的日本工業競爭力，其前景可想而知。

總而言之，經濟層面，百年未有之大變局，大大加重了美國和美元的危機。而美國和美元的危機，又對政治經濟深度依附於美國的日本，會產生了更大影響——畢竟美國站在食物鏈頂端，但日本，很有可能就此徹底沉淪。

而政治上也同樣如此。時至今日，中國已經發展到了一個將破未破的臨界點——一旦突破這個臨界點，美國將徹底喪失遏制中國的能力。而此次百年未有之大變局，以及夾雜在其中的這一輪中美博弈，如果最後以中勝美負為終局，那將大大加速這種轉化的進程。

如果美國都喪失了徹底遏制中國的能力，本就是美國馬仔，而且變局中也會跟着美國沒落，甚至摔的更慘便是日本，前景將更加黯淡。所以，某種意義上來說，現在對於日本來說，不得不遏制中國。

中日外長會晤：2023年4月2日，從這張共同社拍攝的照片可見，日本外相林芳正在中國北京釣魚台國賓館會見中國外交部長秦剛。（Reuters）

日本之「機」——不過是打錯了算盤

從機的角度，對於日本也是一個難得的戰略契機，完成日本最大的夙願——真正獨立，成為正常國家。

美國最近大力增強關島的部署，將西太平洋主要軍事力量從第一島鏈逐漸退往第二島鏈，尤其是近日將25%的衝繩駐軍撤往關島——日本為此還主動掏了30億美元建設費。這種軍事力量後撤，對美國來說是根據形勢所做的戰略調整，而對日本來說，就是鉗制程度降低。

日本之所以積極反華，除了本身對中國崛起的恐懼外，也有利用中美博弈，擺脫美國鉗制的原因。現在中國將起未起，美國將落未落，正是美國焦慮的時候，又趕上百年大變局——這場變局的結果對中美格局意義重大，偏偏美國現在又沒有太大信心，日本在這時候挺身而出，能增強其抵禦美國收割時的籌碼。

如果這種趨勢進行下去，日本作為盟友中最肥，又被美國控制的最死的小弟，最後肯定是要被美國拿來狠宰的。而日本又不能直接跟美國硬扛。這種情況下，通過攪亂東亞局勢，放大中國乃至東南亞的風險，為美國收割它們創造更好的條件——如果接下來美國能更方便，更充分的收割它們，就不會光盯着日本不放，這就達到了禍水西引、禍水南引的目的。日本的這種做法，也變相的讓自己獲得了一張與美國做交易的籌碼——畢竟對美國來說，能收割中國，收割新興國家，那肯定比收割自己盟友，搞美系陣營自殘要好。日本此舉，也算是富貴險中求，用充當打手為條件，獲得跟美國討價還價的資本。

最後，從經濟角度來說。日本也有自己的盤算，希望中美博弈激化，不僅可以破壞中國經濟的正常發展軌跡，可以東西方關係往更惡劣的方向發展——只要中國經濟被破壞一分，中國升級創新的動能就會被削弱一分，中國製造在全球市場的生存空間就會更狹窄一分。而日本這個外向型經濟體，在市場生存空間就可以更廣闊一分。

這裏其實有一個關鍵是，為何都在「算計」中國，為何日本不從自身發展上早問頭根本性的解決發展困局？在於，現在的日本，已經喪失了憑自己艱苦奮鬥向上突破，來振興國運的能力，所以只能跟美國一樣，靠打壓對手來維持自己的地位和生存空間。正是基於這種邏輯，雖然當下的日本，在這場大變局中的處境也十分不妙，但考慮到如果錯過這個時間節點，日本再想遏殺中國更加困難，所以日本孤注一擲了，賭一把國運。對於日本來說，確實大勢已去，做結構性調整，還有太大的外力作用，沒有辦法，只能賭「皇國興廢在此一舉」。

總而言之，百年未有之大變局，是各方力量博弈的一個歷史爆點；也是決定下一個歷史階段全球政治經濟格局的關鍵節點。對日本來說，無論從政治還是經濟角度，很清楚自己時間都已經不多，需要抓住戰略契機，但顯然，已經在錯誤邏輯上，而又無力回天的日本，只能一錯再錯，回頭並不容易。