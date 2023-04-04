中方籲北約不要妄圖將觸角伸到跨大西洋以外地區

中國駐歐盟使團團長傅聰大使2023年3月30日接受英國《金融時報》布魯塞爾分社長薩姆・弗萊明和記者亨利・福伊、安迪・邦茲的獨家專訪。以下是訪問內容：



FT：十分感謝。北約總部也設在布魯塞爾，許多歐盟成員國也是北約成員。2022年，北約把中國寫入文件，在戰略文件中將中國稱為「挑戰」。您如何回應北約的這一舉動？您是否認為這又是美方施壓的例子？您怎麼看待這個問題？歐洲是否在戰略區域之外尋找潛在的威脅？

傅聰：的確如此。北約是一個區域性組織，自詡為區域性防禦組織。它有明確的地理界限，因此北約應在界限範圍內活動。

當然，現在他們說北約是區域性組織，但具有全球視野。在我看來，北約的行為更像是「蠕變」，在偷偷擴大自己的活動範圍。北約實際上試圖在我們所在的區域，也就是亞太地區，擴大影響力。北約已同日本和韓國建立了所謂的網絡安全卓越中心。北約或許還與其他實體有聯繫，也在考慮建立類似的中心。

這些事態發展令人擔憂。我們敦促北約切實恪守地理範圍，不要妄圖將自己的觸角擴大到跨大西洋以外的地區。我們認為，作為防禦性的組織，任何發生在其防禦區域之外的事情都與之無關。我想這就是我們的看法。如果北約要採取全球視野，如何能同該組織的區域性質相協調呢？這種解釋說服不了我們。對我們來說，這是一種「蠕變」，甚至是詭辯。區域性組織怎麼能具有全球視野？那它還是區域性組織嗎？

FT：中國可能作出何種回應？

傅聰：我們正保持警惕，看看事態如何發展。當下還有另一種趨勢，美國試圖建立類似北約的軍事聯盟，比如美英澳三方安全聯盟和美日印澳四方機制。這些國家實際上正在建立類似北約的區域軍事集團，這只會破壞地區穩定。