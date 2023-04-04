特朗普再惹官非　變相為2024年總統大選拉票？

美國前總統特朗普（Donald Trump）4月4日在紐約法院面對刑事起訴在即，令他成為當地史上首位面對刑事指控的前總統。事件成為全球關注焦點，亦正值他宣布參選2024年的總統大選，但到底這場官司會否變相成為他的爭取更多選票的大好機會？



紐約曼哈頓法院大陪審團於日前決定起訴特朗普，指他涉及在2016年競選總統期間向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付封口費一案。消息人士稱，特朗普將面對超過30項與商業欺詐有關的罪名。

英國廣播公司（BBC）指出，這宗官司傳出後，特朗普再次成為新聞人物，他由佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago）前往紐約被多個美國傳媒全程追蹤，出庭一刻猶如選舉活動。

特朗普的官司舉行前夕，兩批分別支持及反對他的人士43日晚上在特朗普大樓外對峙。（Reuters）

共和黨選民最期待的畫面：重量級黨友力撐

報道提到，特朗普的選舉團隊聲稱，官司曝光後，他們的競選經費就急增超過800萬美元，而且指特朗普在民意調查的支持度持續領先其他共和黨人，後者亦似乎「被迫」開腔力撐：例如他的白宮舊拍檔、前副總統彭斯（Mike Pence）認為，官司就美國司法制度向世界發出可怕訊息。

而相信與特朗普角逐2024年總統大選共和黨候選人資格的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）則表示，法律制度被武器化，以推動政治目的是顛倒法治。他表明如果有要求將特朗普由佛羅里達州引渡到紐約，他不會提供協助。

多名共和黨重量級人物支持特朗普，對於該黨的支持者而言當然是好事，甚至特朗普大可以在黨內初選時以此為賣點，爭取同情票。

有特朗普的支持者認為，官司不會影響支持或反對他的選民觀感。圖為一批特朗普支持者4月3日在佛羅里達州棕櫚灘機場等待特朗普。（Reuters）

特朗普「鐵粉」：中間選民最受官司影響

特朗普的如意算盤真的可以打響嗎？有在紐約曼哈頓法院外等候的特朗普「死忠」認為，無論是特朗普的支持者或是反對人士，他們的想法都不會受到這場官司而改變，反而覺得是向立場走中間路線的選民爭取支持的機會。

不過亦有獨立及游離選民指出，他們雖然認同特朗普執政時的政策，但對圍繞他的爭議感到厭倦，意味特朗普或流失這批選民的支持。