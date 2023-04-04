民調：特朗普官司纏身　無礙黨內支持領先優勢擴大

最新民意調查顯示，面對刑事起訴的美國前總統特朗普（Donald Trump），在2024年共和黨內總統初選的競爭中，擴大了他與黨內其他對手的領先優勢。



路透社報道，根據星期一（4月3日）公布的路透社／益普索民調結果，約48%自稱為共和黨人的受訪者說，他們希望特朗普成為共和黨的總統候選人，高於3月14日至20日調查錄得的44%。

支持率與特朗普最接近的佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），獲得約19%受訪者的支持，遠低於上個月的30%。

特朗普的其他可能競爭對手僅獲得個位數的支持率。

這項網上民調在3月31日至4月3日進行，當時特朗普面對刑事起訴的新聞已是街知巷聞。紐約曼哈頓一大陪審團於上星期四（3月30日）投票決定對特朗普提出起訴，罪名涉及他在2016年競選總統期間向成人片女星「暴風女」丹尼爾斯（Stormy Daniels，原名：克利福德Stephanie Clifford）支付封口費一案。

特朗普星期二（4月4日）下午2時15分左右（香港時間星期三凌晨2時15分）到紐約曼哈頓法庭應訊。

美媒日前引述兩名知情者稱，特朗普將面對超過30項與商業欺詐有關的罪名，為美國歷史上首位面對刑事指控的總統。