特朗普被起訴　民調：支持度反升領先德桑蒂斯26個百分點

美國前總統特朗普（Donald Trump）3月30日因涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案而被起訴。美媒4月1日稱，一項民調顯示，特朗普被起訴後，他的支持度破紀錄領先佛州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）26個百分點。



雅虎新聞網站（Yahoo! News）4月1日稱，雅虎新聞網站與輿觀調查公司（YouGov）在特朗普被起訴後的24小時內訪問1,089名美國成年人，結果顯示特朗普的支持度是57%，而德桑蒂斯的支持度是31%。

民調結果顯示，這些受訪者的意見可能是暫時以及易變的。只有34%受訪者指他們已聽說過「很多」關於特朗普被起訴的消息，而在更多消息被公布後，特朗普的支持度或會受影響。

調查結果也指，52%受訪者稱，若特朗普被裁定罪成，就不應被允許再擔任總統。

德桑蒂斯被視為共和黨2024年總統候選人的大熱門，即可能是特朗普的勁敵。雅虎新聞網站與輿觀調查公司2月的民調顯示，德桑蒂斯以45%支持度領先特朗普，而特朗普的支持度只有41%。雅虎新聞網站與輿觀調查公司在不足兩週前進行的民調則顯示，在共和黨選民以及傾向共和黨的獨立選民中，特朗普的支持度是47%，而德桑蒂斯的支持度是39%。