LVMH掌舵人膺全球首富　農夫山泉鍾睒睒排第15位

福布斯中國4月4日公布2023全球億萬富豪榜，顯示來自法國、世界最大奢侈品集團路威酩軒（LVMH）主席兼行政總裁阿爾諾（Bernard Arnault）及家族成為2023年全球首富。



他們首次登上全球億萬富豪榜榜首。他們的身家在過去12個月增加530億美元，達到2,110億美元。

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克下降至第二位。亞馬遜（Amazon）創辦人貝索斯（Jeff Bezos）位列榜單第三位。接下來還有甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）、「股神」巴菲特（Warren Buffett）、微軟（Microsoft）創辦人蓋茨（Bill Gates）等。

2023福布斯全球億萬富豪榜的上榜人數較2022年減少28位，總人數為2,640位，總財富為12.2萬億美元。在所有上榜者中，美國富豪數量為736位，位居全球第一。中國大陸緊隨其後，有562人。

中國農夫山泉創始人鍾睒睒以680億美元身家排第15位。他已是連續3年位居中國首富寶座。

在所有上榜富豪中，美國富豪數量為736位，位居全球第一。中國大陸地區緊隨其後，富豪數量為562位。

快科技網站4月4日稱，首十位中國大陸富豪的財富總額達到3,110億美元，低於2022年的3,220億美元以及2021年的4,470億美元。除鍾睒睒外，還有4位中國內地富豪2022年身家增長，包括拼多多創始人黃崢、電子商務公司Shein的創始人許仰天、百度創始人李彥宏等。