福布斯香港富豪榜｜李嘉誠蟬聯首富　半數富豪身家縮水最多跌一半

【福布斯香港富豪榜2023】福布斯公布2023年香港50大富豪名單，長和系創辦人李嘉誠蟬聯首富之位，身家更按年暴漲30億美元（約470億港元）至390億美元（約3059億港元），大幅拋離第2位恒基地產創辦人「四叔」李兆基，以及第3位新世界集團主席鄭家純及家族。



本港十大富豪排位大致與去年相同，第4至5位依然是李錦記集團李惠森兄弟，以及九倉集團高級顧問吳光正。去年排第6位的華人置業前主席劉鑾雄跌至第8位，被新地大股東「郭老太」鄺肖卿及銀河娛樂主席呂志和超過。第9位是阿里巴巴副主席蔡崇信，第10位是旭日國際集團主席蔡志明。

有人歡喜有人愁，福布斯統計顯示，榜單上接近半數富豪身家去年均縮水，損失最多是去年十大富豪之一、伯恩光學聯合創邀人楊建文和林惠英。該公司是iPhone屏幕生產商之一，受推遲IPO及全球手提電話出貨量大減等影響，令二人身家由89億美元（約698億港元）減半至44億美元（約345億港元）。

福布斯亦指出，恒生指數較去年統計時大瀉12%，但相對而言，50大富豪整體財富僅由3,280億美元（約25,730億港元），稍稍下降至3,240億美元（約25,419億港元）。