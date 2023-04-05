伊朗總統萊希證實受邀　將訪沙特阿拉伯

伊朗副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）4月3日證實，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）已接受沙特阿拉伯國王薩勒曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）的訪問邀請。



這是斷交7年的伊朗及沙特阿拉伯3月10日在中國宣布恢交後又一外交進展。

伊朗官員3月19日稱薩勒曼已邀請萊希到訪。

伊朗總統副幕僚長賈姆希迪（Mohammad Jamshidi）當日在Twitter表示，薩勒曼在邀請信中表示，歡迎兩國達成協議恢復外交關係，並邀請萊希到訪沙特阿拉伯（又稱沙烏地阿拉伯、沙烏地）首都利雅得（Riyadh），獲萊希欣然接受。不過，賈姆希迪未透露訪問時間，沙特政府亦未證實消息。

伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）3日稱伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）和沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）2日晚通電話，他們同意在未來數天會面。具體時間和地點仍有待確定。

中國、沙特阿拉伯、伊朗3月10日在北京發表三方聯合聲明，宣布沙特和伊朗達成協議，包括同意恢復雙方外交關係，在至多兩個月內重開雙方使館和代表機構，安排互派大使，並探討加強雙邊關係。

中國外交部其後於11日稱，中國在中東地區沒有任何私利，尊重中東國家主人翁地位，反對在中東搞地緣政治競爭，無意也不會去填補所謂「真空」或搞排他小圈子。