沙特為首的「油霸」再捅刀美元　項莊舞劍意在沛公

全球主要原油出口國，忽然聯手減產。出現在「自願減產」名單上的國家，在國際原油出口市場的分量都是重磅級的———沙特、伊拉克、俄羅斯、阿聯酋、科威特⋯⋯總之，當今全球九大原油出口國，除了西方陣營的美國、加拿大和遭受美國制裁的伊朗之外，其他的全部參與「自願減產」，減產總份額達到165萬桶/日，相當於當今全球原油總產量的1.7%。



2023年全球的原油消費量會比2022年進一步增加，而原油出口國卻聯手大幅度減產，這意味着什麼呢？

第一大原油出口國沙特，2022年產量約1070萬桶/日，出口量約750萬桶/日；

第二大原油出口國俄羅斯，2022年產量約1100萬桶/日，出口量約500萬桶/日；

第三大原油出口國美國，2022年產量約1240萬桶/日，出口量約385萬桶/日；

第四大原油出口國伊拉克，2022年產量約460萬桶/日，出口量約380萬桶/日；

第五大原油出口國加拿大，2022年產量約590萬桶/日，出口量約320萬桶/日；

第六大原油出口國阿聯酋，2022年產量約346萬桶/日，出口量約250萬桶/日；

第七大原油出口國科威特，2022年產量約280萬桶/日，出口量約210萬桶/日；

第八大原油出口國伊朗，2022年產量約330萬桶/日，出口量約200萬桶/日；

第九大原油出口國哈薩克斯坦，2022年產量約194萬桶/日，出口量約150萬桶/日；

第十大原油出口國尼日利亞，2022年產量約127萬桶/日，出口量約100萬桶/日；

OPEC石油輸出國組織：圖為2022年10月5日，在奧地利維也納舉行的OPEC+會議會場內有一面OPEC旗幟。（Reuters）

聯儲局騎虎難下

這對原油價格，當然是重磅利好。而原油價格，基本可以看作全球通脹——特別是美國通脹的標杆性指標。在當前美國通脹率正在緩和的情況下，市場憧憬下半年美聯儲就能降息。日前公布的美國CPI數據強於市場預期，其實這已經紀說明聯儲局的心意，那就是不想再加息了，放水已經是明牌。為了救美國的銀行，一週不到放了3700億美元，本已經是自己啪啪打臉，CPI數據一定程度上是給自己找補，不然美元的顏面還要不要了？

然而，OPEC+自願減產，原油價格的恢復上漲，給了這種預期當頭一棒———原油漲價，基本意味着，此前美國逐漸緩和的通脹數據，很有可能再度抬升或維持高位，通脹維持高位，那麼市場所憧憬的「美聯儲很快降息」，基本就會成為泡影。一大群「油霸」的減產，而且聲明減產將維持到2023年底，這導致聯儲局騎虎難下。

簡單總結一個邏輯就是：原油出口國減產→原油價格上漲並維持高位→美國通脹數據始終高企→美聯儲不得不維持高利率→提前計入大幅度降息預期的風險資產價格下跌……

圖為2022年6月15日，美國紐約市一間商店在櫥窗展示貨品價格。（Getty）

美國自己種的果

一切事情都要看源起。

濫印的美元帶着美國資產價格暴漲，虛擬增長的財富太多，世界上的生產力跟不上美國人吹資產泡沫的步伐。資本市場這個放大器太厲害了，當愈來愈多的人都知道這裏的轉化秘密，爭先把錢套出來到市場上消費，這必然導致一種結果，那就是市場上的商品配不上這麼多錢，於是CPI自然就暴漲。

先來一輪貨幣超發，意外的地緣衝突俄烏衝突，再來激進加息，讓金融資本趕緊回流到美國，然後在高位用金融工具把他們給收割了。股市暴跌、債市崩盤、銀行倒閉、樓市跳水，總有一樣能套住。

同時，美元相當於世界貨幣，全世界美元變少了，各國之間就形成了結構性的針對美元的通縮，那麼這些國家為了解決危機，必然會瘋狂給美國供應廉價商品和資產，來緩解眼前危機。每次都是這樣，被蹂躪的國家只好在危機解決後瘋狂的囤積美元，好避免下次再遭遇同類事件。可以看看，在1997金融危機以後，亞洲各經濟體的外儲變化，所有的國家瘋狂生產，把財富都兌換成美債美元，然後放在美國的金融機構保管。

但全球都被美國收割得很痛苦，美國加息，不跟着加息，本幣就要貶值，在國際貿易中就換不到足夠的商品來滿足本國的需求，然後因為缺美元，所以產出的東西就能被手拿美元的美國資本拿捏，把價格打下來。

就以巴西這樣一個資源豐饒的國家為例，居然搞得6000萬人吃不飽飯，明明是全球第三大糧食出口國，最大的肉類出口國，但本國人卻得忍飢挨餓。他們不是沒有創造財富，而是財富被美國為首的國際資本吃干抹淨。

現在的局勢已經到了「天下苦秦久矣」的境況。

Fed主席鮑爾。（路透社）

OPEC捅刀子

於是OPEC把心一橫，項公舞劍意在沛公。本來OPEC可以不用做那麼絕的，大家大可以搞小團體的去美元化石油結算。甚至如果美國可以好聲好氣一點，有些事也是可以商量的。但美國新聞發言人開口就是不用美元結算侵犯了美國公民權。擺出一副如此傲慢姿態，為了自保，石油國家也只能出大招了。

關鍵時候捅刀子，不得不說一個穩准狠，現在就看聯儲居怎麼接招吧。現在無論聯儲局怎麼選擇，美元的處境都很尷尬。放任美國銀行業崩盤，美國資產價格暴跌，那麼美國經濟就是硬着陸。假裝CPI沒事，降息放水，泛濫的美元流動性必然會把物價拱上去，到時候美元也就開始變廢紙了，世界其他國家剛好可以找個藉口，擴大去美元的國際結算，聯儲儲的印鈔機還能有用嗎？很顯然，OPEC此舉指向性明確——挑釁美元。

當然，這對於其他經濟體來說也是歷劫。聯儲局如果持續維持高利率，也就意味着美國的經濟活動將始終處於受壓制的狀態，消費將持續受到壓制，這進一步影響到東亞出口型經濟體的經濟復甦，進而反饋到匯率以及股市也都會受到壓制，經濟復甦的進程會進一步拉長。