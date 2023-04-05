蔡英文過境紐約　英媒：台灣正與中美處於危險的「三角關係」

蔡英文過境美訪問友邦，回程時在加州洛衫磯與國會議長麥卡錫會面（Kevin McCarthy）。國際焦點在中國會如何回應這次兩人的會面，英國廣播公司BBC評論指出，台灣正身處一個危險的「三角關係」。



這三角關係是指中國與美國，麥卡錫與蔡英文的會面是高度政治性的，包括國內與地緣政治。在美國，民主共和兩黨對中國的敵意愈來愈深，雙互對台灣的支持就像競賽一樣，看誰支持得更多。

2022年8月民主黨前國會議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣，嚴重挑動了北京神經，引發北京連日在台海周邊進行實彈演習、導彈飛越台灣。外界對佩洛西訪台的評價大都是負面的，因這種挑釁行為幾乎無任何得益。

圖為3月29日，蔡英文過境洛衫磯時，有支持及反對蔡英文的僑民示威對峙。（Reuters）

半年後，麥卡錫接任佩洛西，他同樣希望訪問台灣，這是一種希望仿效佩洛西的做法。但結果麥卡錫未有成行，而是由蔡英文過境美國時，與麥卡錫會晤。據《華爾街日報》引述知情人士的說法，這是台方說服麥卡錫，避免再次激烈刺激北京。

在兩人準備晤會之際，福建海事局宣佈啟動「台灣海峽聯合巡航巡查」，外界擔憂一年前的圍台演習會再次上演。

同時上映的懷柔政策

BBC指出，在兩岸緊張的同時，中國亦不缺釋放魅力訊號。國民黨前總統馬英九獲中國大陸邀請，訪問大陸。這5天的訪問之旅，表面上是祭祖，但同樣充滿政治味道。馬英九是自中華人民共和國1949年成立以來，首次獲邀訪問中國大陸的台灣前總統。

馬英九在抵達南京時，表示兩岸同胞都是中國人，兩岸雙方應共同努力，追求和平，避免戰爭，努力振興中國。這得到了北京方面的高度讚賞，儘管有愈來愈多的台灣居民不認同自己是「中國人」，而是「台灣人」。

北京正試圖緩和對台灣的語氣，清晰分開對執政民進黨與國民黨的態度。台灣2024年將舉行大選，有民調查指出超過一半的台灣人憂慮兩岸將爆發戰爭，國民黨希望強調只有他們才能避免捲入戰爭。國民黨的論點是：我們可與北京實現和平。

圖為3月17日，美國國會大樓，總統拜登國會議長麥卡錫正在對話。（Reuters）

中美互不信任有關係掉至低谷

幾十年來，華盛頓一直保持著微妙的現狀，承認以至支持北京只有一個中國的立場。自1979年以來，美國一直僅與中國大陸保持官方聯繫，而不是與台灣保持聯繫。但它也一直是台北的盟友，協助台灣自衛。

外界擔憂的是，中國現在認為美國決心改變過去40多年來維持台海和平的現狀。拜登（Joe Biden）表明他沒有把台灣視作武器，並不支持台灣的獨立及改變現狀。但讓兩黨的國會議長先後與台灣總統會面，這種保證並沒有什麼說服力。

中美的關係陷入了自建交以來的最低谷，美國把中國視作為存在威脅，中國拒絕接聽美國國防部及拜登的電話。這斷然對中美，還是台灣都不是一件好事。