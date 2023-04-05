巴西總統特使訪俄法　稱可與多個新興國家協調俄烏和談

巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的特使、高級外交政策顧問阿莫林（Celso Amorim）3月30日低調訪問俄羅斯，之後再訪問法國。他稱相信包括巴西在內的4至5個新興國家可擔任協調者，協助促成俄羅斯與烏克蘭和談。



美媒4月3日刊登阿莫林的訪問內容。阿莫林表示，他3月30日在克里姆林宮（Kremlin）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會面1小時。

在會面期間，阿莫林告訴普京，盧拉有意合作推進俄羅斯與烏克蘭和談。他指巴西有意與在軍事上和情感上沒過度捲入俄烏衝突的國家合作來促進和談。阿莫林提出，二十國集團（G20）的一些成員國，如印度、巴西、南非、印尼、土耳其，也可擔任協調者。

阿莫林說：「說（和談的）大門已敞開是誇張的，但說它們已完全關閉並不正確。」

阿莫林在到訪俄羅斯後轉往法國訪問，他與法國總統外事顧問博內（Emmanuel Bonne）會面。阿莫林對美媒說：「我沒感覺到法國人持拒絕態度或認為這（嘗試促進對話）是浪費時間。我不會說他們同意（促進對話），但他們聽取我們的意見並感謝我們保持透明度。」