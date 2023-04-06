美國已故前總統甘迺迪侄子擬競逐2024總統大選

美國前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）之侄、美國前國會參議員羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy）之子，小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.，下文稱小甘迺迪）宣布有意競選2024年美國總統。



《紐約時報》報道，小甘迺迪星期三（4月5日）提交以民主黨人身份競選總統的文件，並已經建立一個網站，為可能的競選徵募捐款和志願者。

他曾在3月11日發推文說，如果「我能籌集到資金，並動員足夠多的人來取得勝利」，就會參加競選。

現年69歲的小甘迺迪曾是一名頂級環境律師，但他的興趣從民主黨主流轉向陰謀論，因此受到一些家族成員的公開批評。

小甘迺迪長期以來都是一名疫苗懷疑論者，認為兒童自閉症與接種疫苗有關，儘管這一說法已被醫學專家否認。

在他近期出版的書中，小甘迺迪聲稱現總統拜登（Joe Biden）的新冠大流行首席醫學顧問福奇（Anthony Fauci）、微軟（Microsoft）聯合創始人蓋茨（Bill Gates）與製藥公司合謀，從新冠疫苗中牟利。

小甘迺迪還在Twitter上寫道，如果成為總統候選人，他的首要任務將是「結束國家與企業權力之間的腐敗合併」。

《紐約時報》指出，小甘迺迪參與競選，將給拜登帶來潛在的長期挑戰。雖然許多民主黨人對明年（2024年）將滿81歲的拜登作為2024年總統候選人表示擔憂，但一直沒有主要黨派領導人積極發起挑戰。

本文獲《聯合早報》授權轉載

