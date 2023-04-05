特朗普否認34控罪　支持者及反對者法院外對峙

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌向成人片女星克利福德（Stephanie Clifford，藝名Stormy Daniels）支付封口費一案而被起訴。他4月4日在紐約市的法院提堂，否認34項控罪。大批特朗普支持者及反對者在法院外聚集。



特朗普4日下午1時30分抵達曼哈頓刑事法院（Manhattan Criminal Court），他向支持者揮手致意。他的支持者和反對者被鐵馬分隔開。

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特朗普支持者吹口哨、叫喊、以及展示標語牌，當中有人戴上印有總統拜登（Joe Biden）肖像的面具。

共和黨籍眾議院議員、支持「特朗普勝出2020年總統選舉」說法的格林（Marjorie Taylor Greene）到場支持特朗普。她說：「我要感謝今天在場的愛國特朗普支持者。」支持者歡呼以及高叫「美國」（U-S-A!）來回應。共和黨籍眾議員、被揭學歷及工作經歷造假的桑托斯（George Santos）也有到場支持特朗普。

路透社4日稱，在法院外聚集的特朗普反對者人數看來比支持者更多。有人展示「把他關起來！」（Lock him up！）的標語牌，這句說話是特朗普及支持者在2016年總統選舉時向對手、前國務卿希拉里（Hillary Clinton） 叫的口號。有特朗普反對者身穿囚衣並打扮成特朗普的樣子。