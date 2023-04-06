IMF：中美緊張局勢或損害全球經濟

國際貨幣基金組織警告稱，美中緊張局勢帶來的地緣政治分裂，可能損害全球經濟。



彭博社報道，國際貨幣基金組織（IMF）星期三（4月5日）在即將發布的《全球經濟展望》報告的摘錄中說：「一個支離破碎的世界，可能會變得更貧窮。」

IMF在報告中模擬的其中一個情景，是世界分裂為兩個陣營，一個由美國主導，另一個由中國主導，印度和印尼等部份國家則不站隊。

在這一情景下，全球產出可能會在5年內下降1%，長期可能會下降2%。

自新冠疫情爆發以來，美中關係陷入僵局，引發的投資前景風險可能會對全球經濟，尤其是相對較貧窮的國家帶來損害。這也是IMF發出的最為嚴重的警告之一。

IMF說，企業和政策制定者更願意將生產流程往政治立場相近的國家轉移，以降低給供應鏈造成的衝擊。

報告統計，從2020年第二季度到2022年第四季度，外國直接投資較大流行前下降了近 20%。

IMF當天還在即將發布的《全球金融穩定報告》中提供一份關於金融體系分裂的分析，並警告稱，日益緊張的局勢可能引發跨境資金外流，從而威脅金融穩定。

IMF強調，美中自2016年來的分歧，可能會使雙邊跨境投資組合和銀行配置減少約15%。

此外，地緣政治關係的緊張，還可能打擊銀行；供應鏈和大宗商品市場的中斷則會損害國內增長，並刺激通脹，從而會加劇信貸損失，進一步減緩經濟增長。

本文獲《聯合早報》授權轉載

