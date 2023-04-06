沙伊外長北京簽署聯合聲明　擬2個月內重開啟雙方使館

沙特阿拉伯外交部長費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）星期四（4月6日）在北京會晤時，並在聯合聲明中稱，將根據兩國上月在北京達成的協議，於兩個月內重啟雙方使館和代表機構。



據路透社報道，這是沙特阿拉伯和伊朗外長逾七年來的首場正式會晤。在中國的斡旋下，沙特阿拉伯和伊朗3月在北京就恢復外交關係達成協議。

伊朗國家電視台轉播畫面顯示，沙特阿拉伯外交部長費薩爾和伊朗外交部長阿卜杜拉希揚在相互示意後並排坐下。兩人在會談後簽署聯合聲明，稱兩國將根據上月達成的協議，在兩個月內重啟雙方使館和代表機構。他們說：「（雙方的）技術團隊將持續協調，探討如何擴大合作，包括恢復雙邊航班、官方和私人機構的互訪，以及為兩國人民辦理簽證提供便利。」

針對沙伊外長當天在北京會晤的提問，中國外交部長發言人毛寧6日在例行記者會上回應說，應沙特和伊朗方面提議，中方星期四接待了沙特外交大臣費薩爾和伊朗外長阿卜杜拉希揚來北京舉行會晤。中國國務委員兼外長秦剛會見沙伊兩國外長，沙伊兩國外長宣佈恢復外交關係，並簽署聯合聲明，雙方均表示願意按照今年3月沙伊北京對話明確的路線圖和時間表，繼續推進改善雙方關係進程，並感謝中方為推動雙方對話發揮的重要作用。

毛寧說，中方對沙伊雙方持續改善關係表示歡迎和讚賞，願繼續積極發揮斡旋作用，支持沙伊雙方不斷增信釋疑，實現睦鄰友好，為促進中東地區的安全穩定和發展貢獻中國智慧和力量。

她指出，沙伊進一步改善關係，充分表明地區國家有意願，也有能力掌握地區和平與發展的主導權。中東地區近期一系列的互動也說明求和平謀發展是中東地區人心所向、大勢所趨。國際社會應當幫助中東國家化解分歧，加強團結。挑動矛盾、製造隔閡、分而治之等殖民主義、霸權主義的伎倆，理應遭到全世界人民的反對。

毛寧說：「作為中東國家的好朋友、好夥伴，中國將一如既往尊重中東國家的主人翁地位，是支持中東和解、和平、和諧的力量。中國將同中東國家共同踐行全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議，促進中東安全穩定、發展繁榮和包容和諧。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

