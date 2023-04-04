為什麼馬克龍熱衷於組織聯合訪華？

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月5日至7日對中國進行國事訪問。和他同行的還有歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。

馬克龍的訪華之旅早就提上了日程，去年11月有媒體報道馬克龍曾提議和德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）聯合訪華。但結果是德國總理朔爾茨去年11月單獨訪華，拒絕了馬克龍的邀請。

此次同馮德萊恩的聯合訪問，也出自馬克龍的邀請。3月24日馬克龍對外宣佈他已經邀請馮德萊恩一起訪問中國。從4月3日馮德萊恩先行抵達法國同馬克龍會晤看，馮德萊恩此行的確是跟隨馬克龍。

馬克龍訪華的背後是法國經濟形勢不景氣。圖為法國巴黎街頭3月18日再有大批民眾示威，抗議馬克龍政府強行通過改革退休制度。 （REUTERS）

從邀請朔爾茨到邀請馮德萊恩，馬克龍為什們熱衷於組織聯合訪華？

用馬克龍自己的話說，「我想帶着歐洲的支持訪華，這樣可以發出統一的歐洲聲音」。

實際上，法國是安理會常任理事國，也是歐盟的核心成員。作為法國總統，馬克龍的大國情懷一直都在。在面對中國時，法國希望通過聯袂訪問增加話語權。這從一個側面暗示法國需要一根枴杖來為自己增色。德國、歐盟，是法國認為同中國對話時可以提升身價的籌碼。這是一種弱者面對強者的心態。

去年11月以來，歐洲領導人紛紛訪華，德國總理朔爾茨去年11月訪華，歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）去年12月訪華，前不久西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）訪華並出席博鰲亞洲論壇。法國總統馬克龍和歐盟委員會主席馮德萊恩只是訪華浪潮中的一環，接下來歐盟外交與安全高級代表博雷利（Josep Borrell）以及意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）都計劃訪華。

中法關係熱絡之餘美法關係同樣重要：圖為2022年12月1日，美國總統拜登（左）與法國總統馬克龍（右）來到白宮南草坪出席歡迎馬克龍訪美的儀式，兩人表現友好與親切。（Reuters）

儘管在政治意識形態領域，歐盟還未形成對華一致共識，但是紛紛訪華的歐盟政要在用腳投票，告訴大家疫情三年過後，復甦、發展才是最迫切的需求。

馬克龍不是不清楚馮德萊恩有傳正在競選北約秘書長，也不是不清楚馮德萊恩對華頗有微詞，她在訪華之前的演講中大談中國在俄烏問題上的立場決定中歐關係以及北京的擴張和侵略性，這讓北京非常不快。

馬克龍之所以帶上馮德萊恩，是為法國希望同中國合作的現實披上一層強硬的外衣。既是為了給美國交差，也是為了給歐盟內部的對華強硬派一個交代。