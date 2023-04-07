美國發表報告　把阿富汗混亂撤退歸咎前總統特朗普

美國拜登（Joe Biden）政府4月6日發表報告摘要，把美國2021年從阿富汗混亂撤軍主要歸咎於前總統特朗普（Donald Trump），指特朗普沒有為美國和塔利班達成的撤軍協議做好規劃安排。



美國2021年8月從阿富汗撤軍，結束了美國歷時最長的一場戰爭。數以萬計的阿富汗人迫切希望逃離塔利班強硬統治的回歸，大量人群擠滿喀布爾國際機場，一些人將嬰兒交給了美軍，甚至有人爬上準備起飛的飛機頂部。

拜登政府4月6日發表的這份報告摘要，是取自國務院和國防部的行動後檢討報告。

在12頁機密摘要中，美國政府將美軍在阿富汗撤離和疏散行動的混亂，歸咎於有缺陷的美國情報和軍事評估，指評估未預見到塔利班接管政權的速度，並預測阿富汗政府軍仍能控制喀布爾。

摘要中指出：「可供拜登總統執行從阿富汗撤軍的選項，受到前任總統設定的嚴苛條件的限制。」

「即將移交政權的特朗普政府沒有提供如何進行，最後撤離或撤離美國公民和阿富汗盟友的計畫。」

摘要還說，特朗普政府「摧毀」了難民支援服務，導致數以千計為美國政府工作的阿富汗人申請特殊移民簽證的程式中斷，留下了大量積壓的申請。

國家安全委員會發言人柯比在星期四的白宮簡報會上表示，轉移安排很重要。這是我們在這起事件中吸取的第一個教訓。對當時的新政府來說，幾乎沒有任何安排可言。

摘要指出，截至2021年5月，特朗普政府的評估仍然是喀布爾可能要到2021年底美軍撤離後，才會面臨嚴重壓力。

阿富汗撤軍絕密報告提交美國國會後引發了共和黨立法者的憤怒反應，並要求取得檔案以自行進行評估。

美國眾議院監督委員會主席、共和黨人科默在一份聲明中稱，這份摘要是「為（拜登政府）災難性的阿富汗撤軍找藉口。」

當被問及拜登是否對喀布爾機場的混亂負有任何責任時，柯比回答說「作為總司令，他肩負起他所下達命令的責任。」

本文獲《聯合早報》轉載

