朱曉彤晉升Tesla全球管理層　出任汽車業務高級副總裁

在美國電動車巨企特斯拉（Tesla）任職9年後，朱曉彤（Tom Zhu）躋身全球管理層，成為該公司汽車業務高級副總裁。



特斯拉當地時間星期四（4月6日）在遞交給美國證券交易委員會（SEC）的一份文件中披露，自2023年4月起，43歲的朱曉彤擔任特斯拉汽車業務高級副總裁。

特斯拉在文件中介紹，朱曉彤2014年4月加入特斯拉，在多個運營崗位任職，後被委任為大中華區副總裁，主導特斯拉上海超級工廠建設和運營。朱曉彤擁有奧克蘭理工大學的學士學位和杜克大學富卡商學院（The Fuqua School of Business）的工商管理（MBA）學位。

特斯拉還列出了另3位公司高層，分別為特斯拉總裁馬斯克（Elon Musk）、財務長柯克霍恩（Zachary Kirkhorn），以及動力和能源工程高級副總裁Andrew Baglino。

朱曉彤的晉升之路始於2022年底。據彭博社2022年12月8日報道，因美國德州超級工廠產能問題，馬斯克「點名」朱曉彤前往美國，協助監督其產能擴張。隨後，特斯拉在慶祝得州超級工廠創下週產3,000輛Model Y的新里程碑時，朱曉彤也出現在特斯拉發布的工廠合影中。

2023年1月3日，路透社報道，特斯拉中國區負責人朱曉彤已升任特斯拉全球管理層職務，負責美國工廠以及北美及歐洲地區的銷售業務。與此同時，朱曉彤仍舊擔任特斯拉中國區最高管理職位，以及亞洲其他地區銷售業務負責人，朱曉彤就此晉升為特斯拉汽車業務「二號人物」。

3月2日，朱曉彤現身特斯拉投資者日，以公司高管身份對特斯拉的工廠、產能等進行介紹，他還特別著重介紹了上海超級工廠在建設和生產方面取得的成績。

特斯拉上海超級工廠與朱曉彤可謂互相成就。2014年4月，朱曉彤加入特斯拉，領導特斯拉中國超級充電站發展。朱曉彤為特斯拉中國超級充電站的迅速發展發揮了重要作用。在此期間，特斯拉在中國建成了近40座超級充電站，並在全國60多個城市建成超過600個目的地充電樁。

僅半年多之後，朱曉彤迅速接任特斯拉中國區負責人。2014年12月，朱曉彤被任命為特斯拉全球副總裁兼中國區總裁，先後負責特斯拉大中華區業務，以及特斯拉上海超級工廠的建設運營。在朱曉彤帶領下，目前特斯拉上海超級工廠年產能已超過75萬輛，是特斯拉產能最高的超級工廠，同時也是特斯拉全球重要的出口中心。

特斯拉最新交付數據顯示，特斯拉2023年第一季度交付電動汽車42.29萬輛，環比增長4%，同比增長36%，創下歷史新高。中國乘聯會數據顯示，特斯拉中國3月銷量為8.89萬輛，同比增長35%；2023年第一季特斯拉中國總銷量為22.93萬輛，同比增長21%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

