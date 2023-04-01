泰國引爆東南亞電動車市場

為跟上國際主流的減碳目標，響應《巴黎協議》以降的淨零永續承諾，並基於經濟發展與吸引外資等考量，泰國政府在特定的幾個領域積極推動綠色轉型。其中，電動車市場的潛力龐大，且汽車產業在大多數工業化國家，由於產業鏈涵蓋廣泛，都被視作攸關國本的重點扶植領域。泰國一向有東方底特律的稱號，又是亞太地區主要的車輛生產基地，自然要在電動車市場搶佔一席之地。畢竟，電動車被看好是繼智能手機之後，即將要廣泛成為人類生活的日常、影響每天的出行方式。



根據泰國聯合外國商會（JFCCT）前主席、前貿易院顧問康樹德表示，泰國長期都是亞太地區的汽車製造中心，從零組件到車體的組裝，乃至上下游一級二級的供應鏈都很完整，技術也相對成熟，若要轉型為符合電動車市場的需求，技術的引進、人才培育與基礎設施的建置尤為重要。

受到泰國政府在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）上承諾碳中和的影響，康樹德在2021年便整合了來自台灣的充電樁系統商Noodoe，於泰國自創ESPRO品牌，主打東南亞的電動車充電站市場。除了硬件的設置外，更是看好後續的周邊商機，鎖定充電樁軟件服務，以及車聯網管理系統等多元商業模式。

與此同時，泰國投資委員會也從2020年開始，便持續推動針對電動車主要零部件的投資獎勵，其中也包含在既有的1000多個充電站之外，逐步擴充，未來幾年要達到擁有1萬2000座快充站的目標。

圖為2022年12月22日，行人走在泰國曼谷一百公司的戶外裝置場地。（Reuters）

此舉吸引了泰國的大型集團，例如Energy Absolute（EA）、泰國石油（PTT）等業者的搶進，在商場、新建的大型集合住宅，以及加油站等地方，都可以看到不同廠牌的充電樁，提供日益增加的電動車充電所需的服務。

不久前的一則當地報道，發現在曼谷熱鬧的市區，已開始出現以電力驅動的嘟嘟車，穿梭在複雜的巷弄與車陣中。雖以現行價格來看，以嘟嘟車為謀生工具者不太可能全面替換成電動車，但這也釋放出一個信號：從普通到高端的自用車市場，泰國真的要開始邁入電動車時代了。政府出台的「3030」政策也支持這點：要在2030年以前，至少30%的出廠汽車必須是電動車（約莫75萬輛）；從2035年起，泰國全境將只售電動車，不再販賣汽柴油車。

美國知名的電動車品牌特斯拉，去年正式進入泰國市場，在12月7日的發佈會當天，光是在網絡上Model 3和Model Y的預購數量就超過4000台。以泰國的物價水準來看，這兩款電動車的售價都不算便宜，特斯拉Model 3要199萬泰銖（約45.6萬港元），而Model Y售價230萬泰銖（約52.7萬港元），相當於泰國人平均年收（約30萬泰銖）的七倍。

不過，對大部分泰國人而言，購車貸款成數是可以拉到很高的，在符合一定條件的情況下，甚至可以拿到100%的銀行貸款。這也是為什麼很多社會新鮮人，送自己的第一份禮物就是買輛好車。

當然，除了高端電動車市場外，價格相對實惠的中國產電動車，也吸引不少中產階級的目光。儘管泰國仍是日系車廠與汽車相關企業的大本營，但由於優惠政策的影響，中資背景的比亞迪、長城汽車等，都鎖定泰國車市大舉擴張。以長城汽車為例，截至去年底，全泰國直營與加盟店面已超過60家。

圖為2021年8月29日，泰國曼谷反政府抗議者在參加「汽車集會」。 (Getty)

中國品牌低價搶市場

另一方面，價格方面的優勢也有助於中國廠牌進軍泰國。同為電動車，特斯拉動輒200萬泰銖，日系的豐田2022年推出的首款量產型電動車bZ4X，經過政府補貼後的售價仍高達183萬泰銖；而中國東風系列的Volt City EV，則推出簡配版電動車，僅售32萬5000泰銖，可謂目前的市場最低價。只不過泰國民眾是否買單，抑或是對品質仍有顧慮，而寧願選擇較貴的美系日系車款，仍須拭目以待。

不光是車廠間競爭激烈，瞄準電動車一二級供應鏈，以及連帶的零組件與組裝服務，甚至是周邊的商機等，更多的大廠這幾年也爭相加入電動車賽局。舉例來說，來自台灣的富士康集團，已和泰國石油PTT成立合資公司Horizon Plus，計劃投資高達20億美元（約157億港元），在未來幾年內引進富士康的模組化開發平台，以及其他提供造車全方位解決方案的軟硬件服務。

此外，像泰國本土的新創公司MuvMi，就結合了長年經營水陸交通的Chao Phraya Express公司，打算研擬發展電力為主的市區交通方案，來代替雖具有特色卻伴隨高污染的嘟嘟車和柴油動力接駁船。

隨着5月泰國大選臨近，加上對永續發展和綠色能源的承諾，電動車相關政策確實是可以吸引外資的極佳題材。不過仔細檢視各黨派候選人的政見，多數仍集中在民生與廉政議題，或是聚焦該黨首相候選人本身的明星光環，鮮少提及國家整體的電動車與綠能方向。

這也難怪，畢竟泰國政府一直頻繁更替，常任文官系統也早已發展出自成一格的行政方式，舉凡外交、國貿、基礎建設等重大議題，無論政權如何交替，鮮少出現政策全面翻盤的情況，多半都會按照既定的方針持續推進。

本文獲授權轉自《聯合早報》，作者是聯合國資訊科技處顧問。

