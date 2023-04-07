馬克龍訪華︱中國商務部長晤空中巴士CEO　集體會見法國企業代表

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）帶同多名企業代表訪華，中國商務部表示，商務部部長王文濤4月7日會見空中巴士（Airbus）行政總裁福里（Guillaume Faury），並在6日晚上集體會見法國巴黎銀行等企業代表。



中國商務部指，王文濤介紹了中國式現代化的主要特徵和內涵，強調對外開放是中國的基本國策，中國將堅定不移推進高水平開放，加強全球產業鏈供應鏈合作，願為包括空中巴士在內的各國企業在華發展提供良好的環境和服務。

他稱雙方就空中巴士公司在華投資項目及未來發展等議題展開交流。

商務部又指，4月6日晚上，王文濤集體會見部份隨同馬克龍總統訪華的法國企業代表，其中包括法國巴黎銀行董事長樂明瀚、施耐德電氣集團董事長趙國華、米其林集團董事長孟立國、路威酩軒集團秘書長雅麥等。

王文濤表示，中國式現代化將為包括法國企業在內的全球各國企業帶來新機遇，強調中國將堅定不移擴大開放，願和歐方一道為中歐間相互投資提供更加公平、透明、可預期的營商環境，鼓勵法國企業著眼長遠，繼續擴大對華投資，共同反對「脫鉤斷鍊」，維護中歐產業鏈供應鏈穩定。

雙方還交流擴大法國優質產品進口、便利雙方人員往來、加強中法人文交流、中歐產品標準接軌等議題。