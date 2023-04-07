馬克龍上廣州　訪華之旅的「經貿深意」

法國總統馬克龍繼續國事訪問北京，並將於今日（7日）前赴廣東省廣州市參觀訪問。這次訪問是首次有在任法國總統到訪廣東，最近一次訪問廣東的高級別法國政要，是2018年6月時任法國總理菲利普（Édouard Philippe）到訪深圳。那麼，為何馬克龍今次訪華特意安排了廣東的一趟行程？



計及這次國事訪問，這已是馬克龍（Emmanuel Macron）履任總統後的第三次訪華，也是他展開第二任期與及新冠疫情以來的首次訪華。對上兩次訪華期間，除首都北京外，他曾分別訪問過西安和上海，可見走訪其他內地城市對這位法國總統並不新鮮。

而且，繼新加坡總理李顯龍上月底造訪後，廣州時隔一周又再迎來另一位元首級外賓，亦可見該巿及廣東省的重要性。而馬克龍亦會成為首位訪粵的法國總統，對上一次訪問廣東的高級別法國政要是時任法國總理菲利普（Édouard Philippe），曾於2018年6月到訪深圳。

是次來華，馬克龍還帶同了一批法國企業巨頭，包括法國電力公司（Électricité de France，EDF）、空中巴士、阿爾斯通（Alstom）、威立雅（Veolia）等。這些法國著名企業大多已在廣東深耕多年，部份甚至將其作為重要的業務市場。

舉例，法國電力集團早在上世紀80年代便與廣東合作開發了多個項目，如大亞灣核電站。另一個由該集團與中國廣核集團、廣東省能源集團共同投資、建設和運營的台山核電工程，更是中法兩國能源領域在華最大的合作項目。

馬克龍此行帶同了一批法國企業高層，經貿合作相信是重點之一。(Reuters)

法電、空巴在粵深耕多年

另一個同樣在廣東布局多年的是空中巴士。2019年2月，空中巴士（中國）創新中心於深圳落成。其後，該創新中心與中移動、華為、騰訊等公司在5G網絡、大數據等領域達成合作，成為當地招商引資、機構緊密合作、共同創新的典範。

此外，不少著名法企也在深圳設立研發運營中心，如法國賽諾菲公司（Sanofi）疫苗創新中心、法國佛吉亞公司（Faurecia）智能座艙運營中心、法國法雷奧新能源汽車（Valeo Siemens eAutomotive）動力系統全球研發中心等。其中，於2021年11月落成的賽諾菲巴斯德國際疫苗創新中心，更是中國首個國際化疫苗創新中心。

從上述的法資企業在粵的布局可見，法國與廣東兩地的經貿關係十分密切。目前，中國對法國貿易總額中，廣東省佔約五分一，相信馬克龍此行將進一步鞏固和擴大隨行企業與廣東的經貿合作和聯繫。

空中巴士等多間法企在廣東已發展多年。(Getty)

經貿合作以外，法國不論是在友好城市、文化教育等諸多領域均與廣東有緊密的往來。廣東現時與法國共有1對省級友城及4對市級友城，分別為廣東與普羅旺斯-阿爾卑斯-藍色海岸大區（Provence-Alpes-Côte d'Azur，2000年結好）、廣州市與里昂市（Lyon，1988年結好）、深圳市與維埃納省（Vienne，1994年結好）、佛山市與法屬留尼汪波塞雄市（La Possession，1997年結好）及潮州市與巴黎市十三區（2009年結好）。

值得一提的是廣州與里昂，今年正值雙方締結友好城市關係35周年。這兩座城市皆有相似的特性，例如里昂作為法國重要的文化與藝術中心、廣州則是中國歷史文化名城；兩地同樣在飲食方面十分講究，里昂在法國有「美食之都」的稱譽，而中國人則有「食在廣州」一說。

不僅如此，兩地還有高等教育方面的合作。早於2000年，中山大學便與里昂第三大學展開合作，五年後雙方簽署了框架合作協議，展開學生交換、聯合培訓、教師交流等項目。2012年，兩校除了續簽校級框架合作協議外，還在此框架下簽署兩校學生交換協議、聯合培養法語碩士研究生協議及法語專業本科生協議。

廣州這個地方對法國以至習近平主席也充滿了意義。(Getty)

撇下馮德萊恩「單拖」赴粵

是次法國總統馬克龍與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）一同訪華，反映出歐洲方面希望與中國保持重要經濟夥伴的關係，同時還需討論烏克蘭和貿易風險等棘手問題。馬克龍此行希望遊說習近平疏遠俄羅斯總統普京，並希望中方在烏克蘭戰爭中發揮調解作用。在習近平與馬克龍及馮德萊恩會面後，從中方通稿中，亦可見中方態度一冷一暖，而且中法元首今次共同見證了一系列重要合作協議簽署，將深化航空航天、民用核能等多方合作。

比起馮德萊恩，馬克龍此行更見務實一面，選擇訪粵，可見跟中國的經貿往來對於法國而言同樣重要。近年，中法關係保持積極發展勢頭。據法國最新統計資料顯示，去年中法貨物貿易首次突破1,000億歐元大關，達到1,018億歐元（約8,726億港元），同比增長14.6%，勢頭強勁。故此，在歐盟內部，作為經濟大國的法國和德國將與中國的貿易視為優先事項。

這次馬克龍前往廣州，馮德萊恩未有一同南下，也可以顯示上述的一些分歧。考慮到法國國內仍就退休改革議題爆發示威，對法國而言，不管歐盟其他成員國的看法，法方是次廣州之行的重點必然是經貿合作，希望以重大的雙邊協議來緩和國內的一些不滿情緒。

有分析認為，馬克龍和馮德萊恩此行不會輕鬆。(Reuters)

廣州之行的悉心安排？

正是由於此行時值俄烏戰事持續、歐盟以至西方仍對中國普遍不信任的時刻，故有專家認為，馬克龍選擇到訪廣東背後有着重要的意味。從歷史上來說，第一艘法國船隻早於17 世紀最先抵達中國海岸的城市正是廣州，這裏也是法國開設第一家領事館的地方。

而對於將專程南下再跟馬克龍見面的習近平，也是對這座城市有着深厚的感情，因其已故的父親習仲勳也曾在當地擔任省委第一書記。

廣東作為改革開放的橋頭堡，可見經濟合作是中法兩國今次的重要議題。(Getty)

習近平今南下廣州共晉晚餐

當然，還有就是廣東作為改革開放的橋頭堡，在中國改革開放進程中具有特殊地位。在全球面臨重振疫後經濟，特別是歐洲各國受烏克蘭危機的衝擊不小，歐洲方面充分認識到，中國是疫後全球經濟最重要的穩定性、發展性力量，與中方合作具有重要意義，經濟合作必然是法國以至全歐洲的重大需求。

在頭兩天就烏克蘭和貿易緊張局勢的一些強硬談話後，廣州之行將為雙方提供一個相對輕鬆的機會，來展示法國以至歐洲重啟與中國的外交和經濟關係的嘗試，包括今天下午馬克龍將抵達中山大學，與學生交流，還有其後馬克龍將與習近平共進晚餐並舉行茶會。北京智庫中國與全球化中心總裁王輝耀表示：「我們認為這具有非常大的象徵意義，表明法國已準備好重啟與中國的合作。」

無論如何，馬克龍本次中國之行將是一次集政治、經濟、外交和文化交流為一體的訪問行程。有分析甚至認為，從馬克龍此行的安排可見，這位法國領導人有可能會向習近平提議，假如北京在實現烏克蘭和平方面作出外交努力，法國將頂住美國要求與中國經濟脫鉤的壓力。