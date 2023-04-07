馬克龍「寄望」着習近平　外媒怎看馬克龍與馮德萊恩訪華之行

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）國事訪中國，與國家主席習近平舉行會談，同行的還有歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。三人的會談在4月6日結束，成為國際焦點，以下是各國媒體對馬克龍與馮德萊恩之行的評價。



美國CNN：馬克龍「寄望」着習近平

馬克龍在與習近平的會面時，表示「寄望」着習近平，讓俄羅斯能「恢復理智」，返回談判桌上。

習近平在公開的會議上，同樣沒有讉責俄羅斯或要求俄羅斯撤軍，這與馬克龍與馮德萊恩所要求的不同。馮德萊恩在與習近平的會議前，表明俄羅斯必須中止入侵並撤軍。但馬克龍對中國能協助中止戰爭恢復和平顯得很樂觀。

愛麗舍宮的消息人士曾表示，馬克龍來中國不是為了「質疑中國的紅線」，特別是為何中國拒絕譴責俄羅斯。而是為了尋找一種方法，提出能使烏克蘭人民受益的倡議，創造一種方法來確定這場戰爭的解決方案。

圖為4月6日，馬克龍與習近平在北京人民大會談舉行會談。（Reuters）

法國費加羅報：這是面對中國的兩種策略

費加羅報評論，指馬克龍與馮德萊恩的不同調，曝露歐洲在不同路線選擇間的意見分歧，一方面有烏克蘭戰爭強化了的跨大西洋合作以及對中國威脅的警惕，另一方面，法國和德國也試圖避免與中國這個重要的貿易夥伴脫鉤。

這種不同調代表着如何面對中國的兩種外交策略，馮德萊恩的立場很現實。中國人不喜歡，但歐洲政治人物的工作不是去討人喜歡，而是要面對現實。

日本經濟新聞：馬克龍為習近平帶來繞過美國壓力的機會

美國希望與日本歐洲統一戰線，在台灣和經濟安全方面抗衡中國，但中國和歐洲國家間緊密聯繫可以削弱美國主導的包圍網。

馬克龍訪問中國帶了數十名的企業代表，讓空中巴士在中國建立第二條組裝線。法國總統辦公室消息人士表示，法國從沒有任何與中國脫鈎的打算。

而即使是馮德萊恩，中歐亦表示同意恢復高級經濟與貿易對話及數碼經濟對。馮德萊恩表示，歐盟目標是通過外交手段消除風險，而不是脫鈎。