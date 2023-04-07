習近平與馬克龍廣州非正式會晤　漫步庭園兼品茶

中國國家主席習近平4月7日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）在廣州非正式會晤，兩人在廣州松園的庭園散步，觀賞園林景緻，又一起品茶。



央視新聞報道，4月7日下午，習近平在廣州松園同法國總統馬克龍舉行非正式會晤，習近平在水岸迎接馬克龍，兩國元首親切握手。

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報道指，習近平同馬克龍在庭園散步，不時駐足交談，饒有興致地觀賞嶺南園林的獨特景緻。

據內地微博「ToSun記者團」指，兩人喝的茶都是廣東特產，一種是烏龍茶，即鳳凰單叢，另一種是紅茶，即金毛毫。帖文指，工作人員為此準備了汝窯青瓷、紫砂壺、廣彩等多種茶具。

這是馬克龍訪華之旅的第3天，他在7日也訪問了中山大學，受到學生歡迎。

馬克龍在國事訪問期間獲中方高規格接待，與同期訪華的歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形成對比。政治新聞網站政治報（Politico）歐洲版指，當馬克龍行程緊湊，馮德萊恩的行程則很簡單。

中國國家主席習近平4月6日會見馮德萊恩時表示，誰要是指望中國在台灣問題上妥協退讓，那是癡心妄想，只會搬起石頭砸自己的腳。