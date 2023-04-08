美國再有機密文件外泄　內容涉及中國印太地區軍力簡報

繼軍援烏克蘭文件後，美國再有一批機密文件外泄。文件內容包括中國、印太地區軍力、中東及恐怖主義的情報簡報。華府表示這可能是俄羅斯或親俄人士或組織所為。



最新一批的文件是在4月7日在Twitter及其他網站上發現，前一天拜登（Joe Biden）政府還在調查烏克蘭文件外泄時，才發現泄漏內容比想像中大。司法部表示外泄事件展開調查，並與國防部進行構通，目前不會進一步評論。

美國《紐約時報》引述華府官員指出，外泄文件可能多達100多份。

報道指國防部正趕急尋找泄密的源頭，有官員相信外泄文件不應來自烏克蘭的官員，但要先確認有哪些人能接觸到這些文件。有調查指出，第一批文件似乎是3月初在Discord一個頻道上流出。

發現外泄的文件包括美國軍援烏克蘭的記錄，軍備情報和彈藥消耗估算等資料。目前文件內容擴大至有關中國、印太地區軍力、中東及恐怖主義的情報簡報，部分被列明機密，及不可與其他國家分享。

路透社則引述華府官員表示，事件可能是俄羅斯或親俄人士或組織所為。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）7日與高級保安官員會面，討論防止機密軍事資料外泄，稱外泄文件有很多虛假訊息，看來是俄羅斯所為，以散播對烏軍反攻的質疑。