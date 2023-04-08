美國機密文件詳細公開　簡報一目了然　地圖顯示戰略部署

美國一批機密資料遭網上流出，內容包括美國支援烏克蘭的細節、烏東部署位置、彈藥消耗估算等內容；最新發現的包括中東、中國到印太地區的簡報資料。以下是一些已知的泄密資料。



目前已知至少有4份文件外泄。第一份文件名為「美國、盟國和合作夥伴聯合空軍作戰力量建設」，標記日期為2023年2月，文件列出了烏克蘭目前擁有的西方武器數量、預計交付的額外數量，以及烏克蘭已經或預計完成的培訓內容。

圖為其中一幅外泄的文件，內容是每日的作戰簡報。（Twitter流傳圖片）

圖為其中一幅外泄的文件，內容是可能結冰的地區，方便戰車通過。（Twitter流傳圖片）

第二份的名為「俄羅斯／烏克蘭聯合參謀部J3／4／5每日更新（D+370）」，J3是美軍聯合參謀部的作戰指揮部、J4負責後勤與工程、J5負責戰略計畫與建設，D+370則是指文件製作的日期，代表著俄軍入侵烏克蘭第370天。

第三份則是一張地圖文件，顯示了截至3月1日的衝突情況，地圖上標示了俄羅斯和烏克蘭營區的位置和規模，還有雙方估計的總損失。不過有指文件上傷亡數字是偽造的，俄兵的陣亡數應該遠超過文件上寫着的1.6萬人到1.75萬人，烏軍的死亡數6.1萬至7.15萬亦遠高於國防部公開的估算數字。

第四份文件是烏克蘭當地2月份的天氣預報，文件上標示出哪些地方可能會結冰，有利於評估何處能讓車輛移動，方便部署軍力。

已泄漏的文件全為機密內容，但並未有標示烏軍何時、何地攻擊的具體內容。然而因日期均為近日，仍能讓外界知悉烏克蘭防守和進攻的可能計劃。