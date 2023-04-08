BRICS︱南非：準備接待普京出席金磚國家峰會

俄衛網4月8日引述南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾（Anil Sooklal）稱，南非正在為所有金磚國家（BRICS）領導人，包括俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁或蒲亭等）在內親自出席8月峰會做準備。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）3月24日表示，普京尚未決定是否出席南非金磚國家峰會。

蘇克拉爾說：「我們得到了所有成員國領導人都將出席峰會的確認。」

當有記者進一步澄清5個成員國領導人是否都將能親自參加峰會時，蘇克拉爾做出了肯定的回答，並強調俄羅斯沒有否認將參加會議。

蘇克拉爾最後表示：「是的，所有領導人都將出席峰會。俄羅斯沒有否認將參加會議。邀請是由總統（南非總統拉馬福薩）發出的。普京總統表示感謝。我們正在做準備，期待所有的領導人都將出席南非峰會。我們的部長內閣正忙於討論這個問題，但是我說過，我們正在為各方均出席的峰會做準備。」

南非外長潘多爾（Naledi Pandor）3月30日曾表示，俄羅斯是南非「多年的朋友」，南非不會應其他人的要求將俄羅斯視為敵人。

金磚國家成員國為巴西、俄羅斯、印度、中國和南非。另一些國家有意加入金磚國家，其中包括阿根廷、伊朗、印度尼西亞、土耳其、沙特阿拉伯和埃及。