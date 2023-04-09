媒體稱美軍外泄密件顯示：美國介入俄烏戰爭程度之深超出想像

美媒分析稱，美國機密軍事文件在社交媒體平台外泄事件，顯示出美國已深入滲透俄羅斯的安全和情報部門，且有能力提前警告烏克蘭可能的襲擊，也能對莫斯科的軍事力量進行評估。



美國《紐約時報》星期天（4月9日）刊文稱，這批標註「機密」或「高度機密」的文件出自2月底和3月初，包含美國對烏軍當前困境的評估、防控彈藥的嚴重短缺，以及俄軍在烏東巴赫穆特取得的戰果。

據了解，被泄的機密信息已遠超美國軍事援助烏克蘭的範圍，突顯出五角大樓除了嚴密監控俄軍動態，可就尚未發生的襲擊向盟國發出警告；同時也在密切監視烏克蘭最高軍事和政治領導人，以清楚掌握烏克蘭的戰鬥戰略。

分析指出，這批文件或將損害烏克蘭對戰爭訴諸的努力，因為文件暴露了美國對哪些俄機構的滲透最多，為莫斯科提供了切斷訊息源的機會。

美國官員說，現在評估泄密文件造成的損害程度還為時過早，但若俄羅斯能確定美國如何收集信息並切斷信息流，就有可能對烏克蘭戰爭產生影響。

除了對前線戰況造成潛在影響，機密信息或在其他方面損害美國的外交關係，因為五角大樓不僅密切監視俄羅斯，同時也在監視盟國。

雖然美國的監視行動早已是「公開的秘密」，但這一行動被赤裸裸的擺在枱面上，將在一定程度上打擊美國與關鍵夥伴的關係，比如韓國。美國需要韓國協助向烏克蘭提供武器裝備。

眾議院情報委員會成員、共和黨代表蓋拉格（Mike Gallagher）預計，拜登政府將在下周國會復會時向立法者介紹此事。

加拉格爾說：」我們談論的是可能損害美國安全和中央情報局在歐洲和世界各地的努力的事情。」

烏克蘭官員則堅稱相關文件是被篡改或偽造的。烏總統辦公室顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）說，泄密的目的是為了挑撥烏克蘭與合作夥伴的信任關係。

美國國家安全機構正在努力找出泄密源頭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

