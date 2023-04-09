沙特與阿曼代表聯袂訪問也門　晤胡塞武裝領袖　或談判永久停火

自2015年持續至今的也門內戰可能迎來轉機。路透社4月9日引述胡塞武裝（Houthi）經營的通訊社Saba稱，沙特阿拉伯與阿曼合組的代表團抵達也門（Yemen）首都薩那（Sanaa），與組織領袖會談。



Saba引述胡塞武裝總統委員會的消息人士稱，代表團與也門胡塞武裝領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）將討論「解除所有包圍及其所有影響」、結束侵略以及恢復也門民眾的人權，包括動用油氣收入向所有省政府員工發薪。

英媒4月7日引述消息稱，沙特阿拉伯及阿曼的特使正計劃下週前往薩那，跟有伊朗在背後支持的也門胡塞武裝官員就一項永久停火的協議進行談判。

根據路透社，兩名參與談判的消息人士透露，沙特和阿曼代表團將到薩那與胡塞武裝商討達成永久停火協議，結束當地時長8年的衝突。

消息人士還說，若達成協議，各方或在4月20日開始的伊斯蘭教（Islam）開齋節（Eid al-Fitr）前公布消息。

是次會面舉行之前，雙方進行過換囚。胡塞武裝官員穆爾塔達（Abdul Qader al-Mortada）8日稱，組織與沙特換囚的行動中，以釋放一名沙特被拘者，換取13名胡塞武裝份子獲釋。兩者之後會有更大規模的換囚。

沙特阿拉伯方面未就換囚之事回應路透社置評的要求。

有沙特支持的也門政府與胡塞武裝3月在瑞士舉行會議，美國、聯合國及紅十字國際委員會亦有派員出席。也門政府與胡塞武裝同意釋放887名被拘者。