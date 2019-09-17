也門變成無人機戰場　胡塞武裝威力倍增多得伊朗？

也門胡塞武裝組織（Houthi）9月14日承認出動10架無人機向沙特阿拉伯最大石油加工廠和主要油田發動襲擊，導致沙特石油出口減半，油價急升。 自也門爆發戰爭以來，胡塞武裝一直都有出動無人機施襲，由起初的業餘式的無人機，進化到近似伊朗軍用版本的無人機。胡塞、沙特為首的聯盟以至美國都繼續利用無人機執行監察和襲擊任務，將這個阿拉伯世界最貧窮的國家，變成無人機的戰場，胡塞武裝所用的無人機威力也愈來愈強。

沙特石油設施遇襲：沙特的阿拉伯衛視台播放的畫面顯示，布蓋格石油加工廠遇襲後冒出濃煙。（美聯社）

▼想觀看更多沙特遇襲的相片，請點擊以下圖輯：

胡塞無人機「進化」

據專家小組向聯合國安全理事會提交的報告指，自2018年9月，已收集到6架胡塞用作偵察或攻擊的無人機。比起以往曾經研究的Qasef-1無人機，新型的UAV-X無人機擁有更具威力的引擎，航程達最多1,500公里，意味攻擊範圍包括沙特和阿聯酋。

無人機能夠遠距離利用爆炸彈頭襲擊目標。專家小組檢查的彈頭包含18公斤的爆炸物，並含有滾珠軸承。報告認為，自2018年中，胡塞所用的無人機威力比起以往更強。

沙特石油設施遇襲：阿聯酋曾展出伊朗製的「燕子」（Ababil）無人機。專家認為，胡塞所用的無人機是由伊朗供應。（視線中國）

私通伊朗獲取無人機？

美國所用的無人機是自家製造，而沙特聯盟的無人機是出自中國。那麼胡塞的無人機又從何而來？聯合國專家小組曾仔細研究胡塞的Qasef-1無人機。雖然胡塞宣稱無人機是自行研發的成品，但專家報告指出，組件是由也門以外的地方供應，之後運往也門。

專家認為，Qasef-1無人機和伊朗「燕子-T」無人機（Ababil-T）在設計、規格和功能實質上是一模一樣。「燕子-T」無人機是由伊朗飛機製造工業公司（Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company）製造，最多搭載45公斤彈頭，航程最多達150公里。

衝突裝備研究所（Conflict Armament Research）在阿聯酋總統衛隊許可下，亦曾研究沙特愛國者導彈擊落的胡塞無人機。研究所不約而同地認為，胡塞無人機和伊朗無人機的設計和建造特徵幾乎一樣。惟伊朗多次否認向胡塞提供無人機或彈道導彈技術。

沙特石油設施遇襲：有人稱無人機是新世代的「神風敢死隊」。圖為美國空軍的RQ-4「全球鷹」無人偵察機。（視覺中國）

利用無人機執行軍事任務是大勢所趨。美國前總統奧巴馬執政期間，派駐戰區的美軍數目大減近九成，但無人機空襲次數卻增加十倍，反映無人機愈來愈重要的軍事地位。2017年2月，極端組織ISIS曾出動無人機轟炸。2018年8月，委内瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）遇到無人機襲擊。隨技術愈來愈成熟，無人機的威力自然將愈來愈強。