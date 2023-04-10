馬克龍籲歐勿隨美捲入台海議題　西方政界群起撻伐網諷Macroning

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron ）4月7日接受媒體訪問稱歐洲應避免因台灣問題捲入美中衝突之中，而歐洲應作戰略自主，減少依賴美國。輿論為之反彈，不少歐美政界人士狠批，網上也出現Macroning一詞，指責他「賣歐求榮」。



馬克龍7日在乘機從北京南下廣州時接受《政治報》（Politico）及《回聲報》（Les Échos）記者採訪。

專訪內容刊出後，Twitter上大批網民轉發一個寫有Macroning字樣的惡搞圖，批評馬克龍親中，卻就提升戰略自主向歐盟說教，不配當歐洲領袖。

歐洲議會（European Parliament）對華關係代表團團長比蒂科費爾（Reinhard Butikofer）9日在Twitter推文，稱對中國大陸和台灣持有這種立場的他，已無資格擔任歐洲領袖。

波蘭國內安全局發言人扎倫（Stanislaw Zaryn）發文稱：「北約 （NATO）社群必須團結一致，對抗未來威脅與挑戰。挑動歐洲與美國對抗是死路一條。」

愛沙尼亞（Estonia）國會外交事務委員會成員米克爾松 （Marko Mihkelson）在Twitter推文反問：「為什麼，馬克龍總統？歐洲應和美國站在一起，抗衡中國。」

芬蘭駐比利時大使館顧問黑夫倫（Sari Arho Havrén）批評馬克龍無權代表整個歐盟發言，歐盟並不是「比以往任何時候都更需要中國」，法國（和德國）並不代表歐洲其他國家。

美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）9日在Twitter發布影片，質疑馬克龍是否代表歐洲，「若是的話，那有些事必須要改變」。

他稱歐洲防禦，特別是法國都依賴美國，包括法國派遣至北非的軍隊，美國都有提供協助。

魯比奧說：「若馬克龍說不想捲入不屬於自己的戰爭，他代表歐洲嗎？因美國現在也相當投入俄烏戰爭，動用納稅人金錢支援。我是支持的，因作為盟友的盟友很重要。」他強調說，若馬克龍代表歐洲，認為不該在台灣議題上於美國及中國大陸之間選邊站，美國大可讓歐洲自己對付俄羅斯。他指北京支持馬克龍的所有言論，並要求法國或歐洲盡快回應。

烏克蘭國會外交委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）在推文中指出，注意到馬克龍使用俄羅斯與中國對於俄烏戰爭的「政治宣傳」說法，即是「烏克蘭危機」而非「戰爭」。

他在Twitter發文稱「這不是任何『危機』，這是俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。通過發出這樣的聲明，馬克龍破壞了法國的信譽。」