習近平籲構建歐洲安全框架　馬克龍：一有戰爭它就不可能存在

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示，歐洲境內發生像在烏克蘭那樣的衝突時，不可能有中國國家主席習近平所說的歐洲安全框架。



俄衛網4月10日稱馬克龍上週同歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）對中國進行國事訪問，與習近平舉行會晤。烏克蘭局勢是主要議題之一。

馬克龍向法國《回聲報》的記者說：

習近平主席談到歐洲安全框架。但只要歐洲有被侵佔的國家或被凍結的衝突，歐洲安全框架就不可能存在。 法國總統馬克龍

他認為，和法國一樣，對於烏克蘭局勢，中國也持這樣的觀點：現在是「軍事氣候」，還沒到談判的時候。他說：「烏克蘭是否是中國外交的優先項？可能不是。但此次對話有助於緩和我們所聽到的關於中國對俄羅斯存有某種盲目樂觀的評論。」

馬克龍訪華：圖為2023年4月7日，法國總統馬克龍在中國廣州中山大學發表講話。（Reuters）

馬克龍於4月5日至8日對中國進行訪問。其隨行官員在訪問前夕表示，如果中國國家主席在法國總統訪華後呼籲澤連斯基參加與莫斯科的長期對話，法國將認為此訪是成功的。愛麗舍宮指出，中國是世界上唯一能夠對烏克蘭衝突進程產生立即且根本影響的國家。

莫斯科多次表示，願意開展談判，但基輔在法律層面予以禁止。澤連斯基在G20會議上指出，「不會有任何的『明斯克-3』」 。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫就此向衛星通訊社表示，這句話「充分證明」基輔不願意談判的立場。西方不斷呼籲俄羅斯進行談判，俄方已表明談判意願，但西方卻無視是烏方在不斷拒絕談判。俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈（Vasily Nebenzya）在接受衛星通訊社採訪時表示，莫斯科準備考慮基輔顧及到俄方建議和實地情況的危機解決提議，但烏克蘭政府對此並不感興趣。