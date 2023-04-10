馬克龍籲歐洲減少對美元依賴　警告有影響公司業務＋制裁風險

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯作馬克宏）敦促歐洲更致力於實現戰略自主權，免讓歐洲國家在美中對抗等全球危機中淪為美國的小跟班。



馬克龍接受美國政治新聞網站「政治報」（Politico）的訪問時還建議歐洲應減少對「美元域外法權（治外法權）」的依賴。

他警告，美元的「域外法權」（extraterritoriality，也可稱域外管轄權）可能會迫使歐洲公司放棄在第三國的業務，或面臨違反美國制裁的風險。

域外法權通常指一國（或一個國家內的單獨法區，如自治區）對發生在境外的行為主張其法律管轄權。

如果兩個超級大國之間的緊張關係升溫……我們將沒有時間和資源來資助我們的戰略自主權，我們將成為附庸。 法國總統馬克龍

俄羅斯、中國、伊朗及其他國家近年都成為美國制裁的目標，全球金融系統以美元為主導，而制裁它們的其中一個方法，就是令它們失去准入。

有些歐洲國家已投訴，華府將美元「武器化」，迫使歐洲企業放棄在一些國家的業務，以及與一些國家斬斷聯繫，否認將面臨美國的二級制裁（secondary sanctions）。

中國國家主席習近平2023年4月6日與法國總統馬克龍及歐盟委員會主席馮德萊恩在北京會面。（Reuters）

想主導歐洲成為超級大國

此外馬克龍在受訪時稱，法國將可能作主導，從而讓歐洲成為「第三個超級大國」。

彭博社報道，馬克龍在法國商業日報《回聲報》（Les Echos）星期天（4月9日）刊登的一篇訪問中，稱「戰略自主是歐洲一定要面對的戰鬥」。

他以能源、國防、社交媒體和人工智能等為例說：「在這些關鍵領域，我們不要依賴他人。」

矛盾的是，我們被恐慌所攻克，我們相信我們只是美國的追隨者，歐洲人需要回答的問題是……在台灣問題上加速（危機的發生），是否符合我們的利益？」不。最糟糕的是，（我們）認為我們歐洲人在這個議題應該做追隨者，深受美國的議程和中國的過度反應所影響。 法國總統馬克龍

馬克龍在與歐盟委員會主席馮德萊恩一同訪問中國期間，他致力於顯示法國的對華態度，與美國採取益發強硬立場有所不同。

歐洲尋求與中國維持平衡關係，在與中國進行貿易和投資的同時，也要求中國尊重烏克蘭的人權和領土主權等方面。