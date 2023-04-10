中國外交部：馮德萊恩與北京同意推動中歐關係穩定發展

中國外交部發言人汪文斌4月10日主持例行記者會，有記者要求中方評價歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的訪華之旅。汪文斌稱，中國國務院總理李強與她會面，他們達成重要共識，一致同意推動中歐關係穩定發展。



汪文斌表示，李強與馮德萊恩會面時，雙方深入溝通，一致同意加強互利合作，反對「脫鉤斷鏈」，共同應對全球挑戰。雙方還就烏克蘭危機深入交換意見，強調中歐保持溝通協作的重要性，並同意共同就勸和促談、減輕危機外溢影響等作出努力。

他指中國國家主席習近平已與馮德萊恩會面，並與她及法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）共同舉行中法歐領導人三方會晤。汪文斌說，在中國與歐盟建立全面戰略夥伴關係20週年之際，馮德萊恩與馬克龍同期訪華，延續近期中歐高層交往的良好趨勢。

汪文斌介紹，馮德萊恩此訪是繼2022年12月歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel） 訪華之後，中國與歐盟之間又一次重要的戰略溝通。

他指在當前國際局勢複雜多變，單邊主義、保護主義、分裂對抗風險上升的背景下，馮德萊恩此訪發出中歐加強溝通接觸，推進雙、多邊對話合作，建設性管控分歧的積極訊號，取得積極成效，有利於中歐全面戰略夥伴關係穩定發展，有利於為國際局勢注入穩定性。他說歐方及馮德萊恩本人，感謝中方熱情友好的接待和有關安排。