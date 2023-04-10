《貝爾法斯特協議》簽署25周年　辛偉誠稱須加倍努力兌現承諾

英國和愛爾蘭4月10日迎來《貝爾法斯特協議》（The Good Friday Agreement，《受難節協議》）簽署25周年紀念日。英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）4月10日指，英國須再次承諾，加倍努力兌現1998年對北愛爾蘭作出的承諾。



他說：「經濟機會、繁榮和穩定，這是英國須繼續履行的承諾之一。」

辛偉誠表示，《貝爾法斯特協議》誕生於英國和愛爾蘭政府之間的夥伴關係。美國總統拜登（Joe Biden）11日至14日會訪問北愛爾蘭及愛爾蘭，參加紀念《貝爾法斯特協議》簽署25周年的活動。辛偉誠說，正如民眾將從拜登本週的訪問中看到的那樣，《貝爾法斯特協議》繼續得到來自最親密盟友的巨大國際支持。

他指最重要的是，《貝爾法斯特協議》是基於北愛爾蘭本身的妥協。他讚揚為北愛爾蘭作出艱難決定、接受妥協、表現出領導才能的人，而且紀念因嘗試防止暴力以及保護無辜人士而喪生的人，是重要的。

在《貝爾法斯特協議》簽署前，北愛爾蘭的聯合主義者和民族主義者，就北愛爾蘭應歸屬英國或愛爾蘭的問題有意見分歧。在1960年代末至1998年期間，北愛爾蘭因此不斷發生暴力衝突，造成嚴重傷亡。