拜登4月到訪前夕　北愛爾蘭提升恐襲級別至嚴重

在美國總統拜登（Joe Biden）預計4月訪問北愛爾蘭，以紀念具里程碑意義的和平協議簽署25周年之際，英國軍情五處（MI5）3月28日將北愛的恐怖威脅級別提升至「嚴重」狀態，意味著當地極有可能發生襲擊。當局證實， 有少數人仍計劃通過「基於政治動機的暴力」製造破壞。



北愛事務大臣夏禮思（Chris Heaton-Harris）向下議院表示，軍情五處已將北愛的恐怖威脅由重大（Substantial）提升到嚴重（Severe）。公眾應該保持警惕，但毋須驚慌。如有任何疑慮，應繼續向北愛爾蘭警察局（PSNI）報告。他指出， 有少數人計劃通過「基於政治動機的暴力」製造破壞，當中包括警官考德威爾（John Caldwell）2月遭謀殺未遂事件。

至於英國其他地區的威脅級別仍為「重大」，即遭受攻擊被認為是「可能」。根據MI5的定義，英國的恐怖活動威脅共分5級，分別為低（Low）、中等（Moderate）、重大（Substantial）、嚴重（Severe）、危急（Critical），而「嚴重」即代表很有可能會發生攻擊事件。

針對日益增加的恐怖威脅，北愛警方表示，將努力不懈追捕那些企圖傷害和恐嚇社區的人。北愛爾蘭民主統一黨（DUP）黨魁唐納森（Jeffrey Donaldson）則呼籲，英國政府應兌現承諾，提高撥款以增加北愛警員的數量。