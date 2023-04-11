美國財政部官員：美國不尋求與中國脫鈎或限制中國增長

撰文：聯合早報
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美國財政部國際事務副部長尚柏格（Jay Shambaugh）表示，美國並不尋求在經濟上與中國脫鈎，或限制中國增長。

尚柏格4月10日接受彭博電視訪問時表示：「我們偶爾會對中國採取的不同經濟政策有意見，而且我們會永遠捍衛美國的經濟利益，但是我們絕不會試圖通過任何方式把這兩個經濟體完全分開。」

「這既不實際，也不符合我們的利益。」

美中關係近年來急劇惡化，越來越把彼此視為頭號的戰略和經濟威脅。總統拜登（Joe Biden）和中國國家主席習近平2022年11月首次面對面會晤，希望為兩國尋求一條更順暢的道路，但這幾個月來，雙方在台灣安全、間諜氣球指控、技術安全和俄羅斯入侵烏克蘭等問題上出現了新的爭端。

國際貨幣基金組織（IMF）警告指，美中關係不斷惡化給全球經濟前景帶來了壓力。IMF說，美國和中國之間的緊張局勢導致地緣政治分裂，並有可能損害全球經濟，外國直接投資和其他資本流動越來越多的流向結盟的國家集團。

在尚柏格發表講話當天，全球財長和央行行長開始齊聚華盛頓，出席世界銀行-IMF春季會議，減免貧窮國家債務預計將是本次會議的討論重點。美國和其他發達國家指責北京，在增加對窮國的貸款後不願在債務重組方面做得更多。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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