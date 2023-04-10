從火力圍島到模擬上島　解放軍環台軍演展現速戰速決企圖

蔡英文過境美國會見眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）返台後，解放軍東部戰區隨即宣布，自4月8日至10日一連三天在台灣海峽和台灣北部、南部與台灣本島以東海空域，組織環台「戰備警巡」和「聯合利劍」演習。



台灣專家對此次軍演效應看法不一。中華戰略學會資深研究員張競認為，本次解放軍軍事活動未在台灣本島周邊宣布設立任何「海空管制區域」或是劃設「實彈射擊區」，看來確實是「調子放軟」。前民進黨立委郭正亮則解讀，本次軍演雖無明顯圍台，但實戰性非常強，已經「接近實際戰爭狀態」。

前次圍台軍演首重嚇阻域外力量

事實上，倘若與去（2022）年佩洛西（Nancy Pelosi，台灣譯作裴洛西）訪台後解放軍首輪圍島軍演相比，很明顯看得出來中國大陸藉由軍演有意釋放出的軍事意涵：從前次「火力圍島」進展到本次「模擬上島」，對台灣實戰準備漸趨深入，同時展現速戰速決的企圖。

4月8日東部戰區公布環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習現場畫面。（微信公眾號／東部戰區）

去年解放軍圍台軍演展開前夕，陸方特意公布了六大操演區域。當時台灣軍事評論家高雄柏接受《香港01》專訪解讀，中國大陸用意在於演練「反介入／區域拒止」。其中最為關鍵處，在於首度於台島以東設置靶場，內地軍事專家一致認為，此乃反映解放軍遠域懾止能力，嚇阻、逼退美軍等「域外勢力」介入台海。實際上確實能看到，解放軍先後出動遠程火箭炮，以及飛越台島上空的導彈等實彈射擊，就是要展現出火力覆蓋全島與東部外海的能力。

與此同時，去年首輪圍台軍演，按東部戰區每日公布的操演項目，很清楚透露出軍方逐日遞進的演習目標：首要確保不受外部軍事力量的前提下，下一步再奪取制空、制海權，甚至進展到登陸作戰。

山東艦坐鎮台島以東「外阻內封」

在前一次圍台軍演的基礎上，便能看到本次軍演展現出新一輪的樣貌和意圖。首先，解放軍山東艦航母編隊自4月5日穿越巴士海峽，經台灣島東南海域，展開首次西太平洋航行訓練，不再「猶抱琵琶半遮面」，體現航母編隊在台海軍事行動上的重要角色。

要知道，航母編隊及其艦載機的海空控制半徑遠達數百公里，能切斷外部勢力干預台海事務的通道；此外，航母艦載機以及護航艦艇編隊攜帶的遠端導彈，可以對台灣東部的軍事基地實施有效打擊。故而如同海軍研究院大校副研究員唐莉所言，「從航母的活動位置來看，已經形成外阻、內封、固控『台獨』、呼應夾擊的力量部署」。

解放軍東部戰區於4月8日至10日在台灣海峽和台島北部、南部、台島以東海空域組織環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習，日前通過巴士海峽抵達台灣東部海域的山東艦航母編隊也有參演。（微信公眾號／樞密院十號）

首日即展現制海制空制訊息權能力

其次，本次軍演從第一時間開始，即意味着陸海空火四軍聯合演習。自首日便展現奪取制海權、制空權、制訊息權的能力，也就是內地官媒強調的「塑造全向圍島懾壓態勢」。

據央視軍事發布訊息，4月8日東部戰區海軍出動多艘驅護艦，警巡艦艇編隊與反潛巡邏機組成聯合反潛體系。空軍出動數十架殲-16、殲-10C戰機掛載實彈，在預警機、干擾機、加油機引導支援下，展開多波次中遠距空戰對抗。陸軍則出動多個炮兵旅、火箭軍多個常規導彈旅依令進入預定作戰地域，各發射單元迅即佔領發射陣地，展開發射準備，協同海空突擊力量，對預定目標實施模擬打擊，檢驗聯合作戰體系支撐下火力快反和遠端精打效能。

4月9日第二天的演習項目，延續首日多軍兵種部隊聯合圍島進逼態勢。海軍方面，在台灣海峽內，多艘驅護艦與海上待機的導彈快艇，聯合岸導突擊群，對台島西南目標全時追瞄。空軍方面，出動數十架次偵察、預警、殲擊、轟炸、干擾機，飛赴台島周邊空域，協同岸海空突擊兵力建構一體聯合打擊體系。陸軍方面，遠箱火部隊打通偵察、指揮、火力網系鏈路，依託無人機為發射單元提供打擊引導，展開多目標精確打擊、多彈種複合毀傷演練。火箭軍方面，則導彈起豎，進行多輪次多區域精準模擬打擊。

4月9日東部戰區繼續位台島周邊組織環戰備警巡和「聯合利劍」演習，圖為火箭軍某導彈旅發射陣地，導彈已經起豎。（微信公眾號／央視軍事）

模擬火力打擊對象直指台灣本島

再者，也是最為重要的看點，在於東部戰區於4月9日發布的「聯合精確打擊模擬動畫」，並且首度在報道中出現「台島及周邊海域關鍵目標」作為模擬打擊對象的用語。

從模擬動畫來看，來自陸上、海上和空中各個方向的火力直撲台灣本島，「覆蓋範圍廣，打擊力度大」。《環球時報》解讀，「這一動畫製作精準地描述出解放軍陸、海、空火力從不同區域對預定目標進行多波次的精準打擊。」

根據央視軍事說法，此模擬打擊乃由火箭軍任務部隊執行，「聚焦『重打、精打、癱打』，實施多輪次、多波次、多區域、多型號精準模擬打擊。首輪打擊過後，部隊連夜向預備陣地機動轉場。」「指揮所篩選確定新一輪打擊目標，數十套發射單元佔領發射陣位、建立高戒備狀態，操作號手精準完成發射準備，隨時聽令實施第二輪打擊。」除此之外，還能看到多架轟-6K、轟-6M戰機，在殲擊機掩護下低空突防，協同遠箱火、常規導彈，使用精確制導彈藥模擬打擊台島關鍵目標。

央視旗下公眾號「玉淵譚天」4月9日下午發布由東部戰區融媒體中心製作的動畫影片。影片顯示，來自陸上、海上和空中各個方向的火力直撲台灣本島，覆蓋範圍廣，打擊力度大。官媒解讀，這一動畫製作精準地描述出解放軍陸、海、空火力從不同區域對預定目標進行多波次的精準打擊。（截圖自微博視頻號／東部戰區）

至於官媒首度出現將「台島關鍵目標」作為打擊對象的表述，更是值得重視，表明解放軍此次軍事行動的模擬對象「直指台灣島」。有軍事分析人士表示，解放軍的實戰準備正在走向「實案實景」。

軍事科學院研究員趙小卓指出，「台島及周邊海域關鍵目標」可能是指台島內某棟建築物，或某個軍事基地等。他進一步透露，此次軍事行動模擬打擊目標有三個重點目標：首先是台島的要地、要點、跑道等重要目標；其次是支援台軍事體系的重要節點；第三是打擊移動性的重要目標，對其實施跟蹤監視，必要時一舉殲滅。

換句話說，東部戰區發布的模擬動畫訊息量不小，揭露了未來台海軍事衝突一旦爆發，解放軍陸、海、空火力可能對台灣本島的鎖定對象和預定目標。「蔡麥會」後的解放軍新一輪軍演，從火力圍島進展到了模擬上島，三天期間從首日即表現出速戰訴決的企圖，藴含其中的軍事意義，不應該被低估，台灣方面尤應格外重視。